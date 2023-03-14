https://sputniknews.com.tr/20230314/diyanete-bagli-kuran-kursunda-istismar-davasi-yoneticiye-39-hizmetliye-36-yil-hapis-cezasi-1068252190.html

Diyanet'e bağlı Kuran kursunda istismar davası: Yöneticiye 39, hizmetliye 36 yıl hapis cezası

Diyanet'e bağlı Kuran kursunda istismar davası: Yöneticiye 39, hizmetliye 36 yıl hapis cezası

Erzurum'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı Kuran kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla 'işkence' suçundan yargılanan kurs yöneticisi 'eziyet'... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T20:52+0300

2023-03-14T20:52+0300

2023-03-14T20:52+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

istismar

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

işkence

hapis cezası

kuran kursu

erzurum

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Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar yönetici N.K. ve hizmetli U.G. ile mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.Bazı mağdur aileleri ile avukatları sanıklardan şikayetçi olarak cezalandırılmalarını talep etti.Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan N.K, çocukları evlerinde yatmadıkları yataklarda yatırdıklarını, yemedikleri yemekleri yedirdiklerini ve bunun nasıl sistematik işkence olduğunu öne sürdü.'İşkenceden yargılanmak din adamı olarak bizleri üzer'T.B'nin çocuğunun kulağını çektiğini, kanattığını ve bunun tırnaklarının uzunluğundan olduğunu ifade ettiğini hatırlatan N.K, "Bu nasıl olur, ben vampir miyim? İşkenceyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Hiçbir öğrencime bugüne kadar vurmadım, sadece kulağını çektiğim olmuştur. Bunu da ailelerini arayarak haber vermişimdir. Diğer velileri çağırın, sorun, biri işkence yaptığımı söylesin, tahliyemi değil idamımı isteyeceğim. İşkenceden yargılanmak din adamı olarak bizleri üzer, kırar" diye konuştu.Sanık U.G. ise çocukların ifadelerine bakıldığında kimilerine kağıt tutuşturulduğunu, kimilerinin de arkadaşları yalan söylemesin diye ifadelerde bulunduğunu savundu.'Sosyal medyada bizi linç ettiler, kızım okula gidemiyor'14 yıldır yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini ve hakkında tek bir şikayet olmadığını ileri süren U.G, "Görev yapmadığım başka bir yurtta çocuklara işkence yaptığım söyleniyor ama ben o yurtta görev almadım. Sosyal medyada bizi linç ettiler. Kızım okula gidemiyor. 'Tacizci hoca' olarak anılıyoruz. Mahkemenin vereceği karara güveniyorum" dedi.Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 'işkence' suçundan dava açılan sanıklar hakkında suçun vasfını değiştirdi. Mahkeme, 'eziyet' suçundan 3'er yıl olmak üzere U.G'ye 12 çocuğa karşı eyleminden 36 yıl, N.K'ye ise 13 çocuğa karşı eyleminden toplam 39 yıl hapis cezası verdi.Sanıklar hakkında 'takdir indirimi' uygulamayan ve hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verilen heyetin kararı, oy çokluğuyla alındı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar N.K. ve U.G'nin "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye işkence yapmak" suçundan 96 yıldan 195 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.Yargılama aşamasında 14 mağdur çocuktan 9'u sanıklardan şikayetçi olmadıklarını belirtmişlerdi.Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 'işkence' suçundan N.K'nin 13 kez, U.G'nin ise 12 kez cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230310/bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligindan-kuran-kursunda-darp-goruntulerine-iliskin-aciklama-1068107080.html

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diyanet işleri başkanlığı, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, işkence, hapis cezası, kuran kursu, erzurum