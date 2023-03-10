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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Kuran kursunda darp' görüntülerine ilişkin açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Kuran kursunda darp' görüntülerine ilişkin açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında Büyükçekmece'de bir Kuran kursunda eğitim gören çocukların darbedildiği anlara ilişkin... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T23:09+0300
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türkiye
bakırköy
kuran kursu
şiddet
çocuk istismarı
çocuk
görüntü
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Bakırköy Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan 'Kuran kursunda çocuklara acımasız dayak' başlıklı haber ve görüntülerle ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230310/once-cocuklar-ve-kadinlar-dernegi-bolgedeki-kadin-istismari-ve-siddet-vakalariyla-ilgilenecegiz-1068079166.html
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bakırköy, kuran kursu, şiddet, çocuk istismarı, çocuk, görüntü
bakırköy, kuran kursu, şiddet, çocuk istismarı, çocuk, görüntü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Kuran kursunda darp' görüntülerine ilişkin açıklama

23:09 10.03.2023 (güncellendi: 23:14 10.03.2023)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında Büyükçekmece'de bir Kuran kursunda eğitim gören çocukların darbedildiği anlara ilişkin yayınlanan görüntülerdeki şüphelinin, 25 Şubat'ta tutuklandığını bildirdi.
Bakırköy Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan 'Kuran kursunda çocuklara acımasız dayak' başlıklı haber ve görüntülerle ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu olayla ilgili suç yeri itibarıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Şubat'ta derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan aynı gün tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Soruşturmaya, tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."
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