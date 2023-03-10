https://sputniknews.com.tr/20230310/bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligindan-kuran-kursunda-darp-goruntulerine-iliskin-aciklama-1068107080.html

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Kuran kursunda darp' görüntülerine ilişkin açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Kuran kursunda darp' görüntülerine ilişkin açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında Büyükçekmece'de bir Kuran kursunda eğitim gören çocukların darbedildiği anlara ilişkin... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T23:09+0300

2023-03-10T23:09+0300

2023-03-10T23:14+0300

türkiye

bakırköy

kuran kursu

şiddet

çocuk istismarı

çocuk

görüntü

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Bakırköy Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan 'Kuran kursunda çocuklara acımasız dayak' başlıklı haber ve görüntülerle ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230310/once-cocuklar-ve-kadinlar-dernegi-bolgedeki-kadin-istismari-ve-siddet-vakalariyla-ilgilenecegiz-1068079166.html

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bakırköy, kuran kursu, şiddet, çocuk istismarı, çocuk, görüntü