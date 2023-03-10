https://sputniknews.com.tr/20230310/once-cocuklar-ve-kadinlar-dernegi-bolgedeki-kadin-istismari-ve-siddet-vakalariyla-ilgilenecegiz-1068079166.html

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği: Bölgedeki kadın istismarı ve şiddet vakalarıyla ilgileneceğiz

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği: Bölgedeki kadın istismarı ve şiddet vakalarıyla ilgileneceğiz

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem Türkiye’yi derinden sarstı. Müjde Tozbey refakatsiz çocuklarla ilgili yaptıkları suç duyuruları... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T13:24+0300

2023-03-10T13:24+0300

2023-03-10T13:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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taciz

istismar

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Radyo Sputnik’te Mehtap Yenidoğan’la Güne Başlarken programına konuk olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey ve Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Nilda Baltalı deprem bölgesine ilişkin değerlendirmelerini anlattı.Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey depremde zarar gören refakatsiz çocuklar için mücadele ettiklerini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:‘Depremin ikinci gününden itibaren gelen ihbarlar ile depremde zarar görmüş, anne-babasız çocukların videolarını görmeye başladık. Bunun üzerine İstanbul Beykoz'daki bir videoyu paylaşarak Beykoz Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Hemen ardından diğer ihbarlar da gelmeye başladı. Çocuk Koruma Kanunu'nda çok açık olarak şunu söyler, refakatsiz çocuklar ve anne-babasız çocuklar topluma aittir. Toplum adına çocuklara bakma yükümlülüğü devlet kurumlarına aittir. Çocuklarımızın başka kurumlara, tarikatlara, cemaatlere verilmesi yasa dışı bir durumdur.’Müjde Tozbey: ‘Çocukların hangi evlere götürüldüğünü sivil toplum örgütlerine bildirmeliler’Müjde Tozbey, bu tarzda gözlemleri olan kişilerin ne yapması gerektiğini de şu sözlerle ifade etti:‘Telefonla fotoğraf çekmeleri, ses kaydı almaları ve görüntü alarak belgelemeleri çok önemli. Çocukların hangi evlere götürüldüğünü o sırada tespit edebiliyorlarsa etmeliler ve mutlaka sivil toplum örgütlerine bildirmeliler. Bu sayede biz de o çocukların takibini yapabiliriz.’Nilda Baltalı: Kadın istismarları, kayıp çocuklar ve şiddet vakalarıyla ilgilenmeyi hedefliyoruzÖnce Çocuklar ve Kadınlar Derneğin’in Yönetim Kurulu Üyesi Nilda Baltalı derneğe ulaşıp yardım isteyen aileler olduğunu belirterek şu cümleleri söyledi:‘Çocuklarının nereye götürüldüğünü bilmeyen hem Adıyaman'dan hem Hatay'dan birçok aile ile görüştük. Birçok aile çocuklarını arıyor ve resmi kurumlar dahil bu çocukların nerede olduklarını bilmiyorlar. Daha önce yaşanmış şiddet olayları ve çocuk istismarı konularında da bize ulaşanlar var ve bu insanlar hukuki destekten yoksun kaldılar. Dolayısıyla biz de elimizden gelen desteği vermek için bölgedeki kadın cinayetleri, kadın istismarları, kayıp çocuklar ve şiddet vakalarıyla ilgilenmeyi hedefliyoruz.’

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