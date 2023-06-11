https://sputniknews.com.tr/20230611/komsusunu-hedef-alarak-daha-kotu-insanlara-satiliktir-ilani-asmisti-mahkeme-karariyla-kaldirildi-1072297160.html
Komşusunu hedef alarak 'Daha kötü insanlara satılıktır' ilanı asmıştı: Mahkeme kararıyla kaldırıldı
Komşusunu hedef alarak 'Daha kötü insanlara satılıktır' ilanı asmıştı: Mahkeme kararıyla kaldırıldı
Çorlu'da bir kişinin dairesinin balkonuna astığı, komşularından şikayetçi olduğunu öne sürdüğü satılık ilanı, alt komşusu tarafından mahkeme kararıyla... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T16:55+0300
2023-06-11T16:55+0300
2023-06-11T16:55+0300
türkiye
satılık ev
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072297003_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5b6979c7231205dcba74e42c29031162.jpg
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ö.Ş, bir yıldır oturduğu evini mart ayında komşularının gürültü yaptığı iddiasıyla satışa çıkartarak, balkonuna 'Satılık, alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazılı ilan astı.Ö.Ş'nin alt komşusu A.K. de ilanın kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı ilanı, 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçu yönünden soruşturmaya konu olacak suç eşyası olarak değerlendirerek kaldırılmasına karar verdi.A.K, ifadesinde, üst komşusunun balkonuna böyle bir yazı yazdığını gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti.4 yıldan beri aynı sitede yaşadığını ve hiç kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını ifade eden A.K., komşusunun astığı ilanın mahkeme kararı ile polis eşliğinde indirildiğini, hukuki mücadelesine devam edeceğini kaydetti.Ö.Ş. ise ilanı evini satmak için astığını, kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmadığını iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20230227/komsusuna-kizip-evini-satiliga-cikardi-alt-kattaki-kotu-insanlardan-dolayi-kotu-insanlara-satilik-1067565172.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072297003_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_02f95d90cf214babb35ed330470c8931.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
satılık ev, mahkeme
Komşusunu hedef alarak 'Daha kötü insanlara satılıktır' ilanı asmıştı: Mahkeme kararıyla kaldırıldı
Abone ol
Çorlu'da bir kişinin dairesinin balkonuna astığı, komşularından şikayetçi olduğunu öne sürdüğü satılık ilanı, alt komşusu tarafından mahkeme kararıyla kaldırtıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ö.Ş, bir yıldır oturduğu evini mart ayında komşularının gürültü yaptığı iddiasıyla satışa çıkartarak, balkonuna 'Satılık, alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazılı ilan astı.
Ö.Ş'nin alt komşusu A.K. de ilanın kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı ilanı, 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçu yönünden soruşturmaya konu olacak suç eşyası olarak değerlendirerek kaldırılmasına karar verdi.
A.K, ifadesinde, üst komşusunun balkonuna böyle bir yazı yazdığını gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti.
4 yıldan beri aynı sitede yaşadığını ve hiç kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını ifade eden A.K., komşusunun astığı ilanın mahkeme kararı ile polis eşliğinde indirildiğini, hukuki mücadelesine devam edeceğini kaydetti.
Ö.Ş. ise ilanı evini satmak için astığını, kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmadığını iddia etti.