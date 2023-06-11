https://sputniknews.com.tr/20230611/komsusunu-hedef-alarak-daha-kotu-insanlara-satiliktir-ilani-asmisti-mahkeme-karariyla-kaldirildi-1072297160.html

Komşusunu hedef alarak 'Daha kötü insanlara satılıktır' ilanı asmıştı: Mahkeme kararıyla kaldırıldı

Komşusunu hedef alarak 'Daha kötü insanlara satılıktır' ilanı asmıştı: Mahkeme kararıyla kaldırıldı

Çorlu'da bir kişinin dairesinin balkonuna astığı, komşularından şikayetçi olduğunu öne sürdüğü satılık ilanı, alt komşusu tarafından mahkeme kararıyla... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T16:55+0300

2023-06-11T16:55+0300

2023-06-11T16:55+0300

türkiye

satılık ev

mahkeme

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ö.Ş, bir yıldır oturduğu evini mart ayında komşularının gürültü yaptığı iddiasıyla satışa çıkartarak, balkonuna 'Satılık, alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazılı ilan astı.Ö.Ş'nin alt komşusu A.K. de ilanın kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı ilanı, 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçu yönünden soruşturmaya konu olacak suç eşyası olarak değerlendirerek kaldırılmasına karar verdi.A.K, ifadesinde, üst komşusunun balkonuna böyle bir yazı yazdığını gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti.4 yıldan beri aynı sitede yaşadığını ve hiç kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını ifade eden A.K., komşusunun astığı ilanın mahkeme kararı ile polis eşliğinde indirildiğini, hukuki mücadelesine devam edeceğini kaydetti.Ö.Ş. ise ilanı evini satmak için astığını, kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmadığını iddia etti.

https://sputniknews.com.tr/20230227/komsusuna-kizip-evini-satiliga-cikardi-alt-kattaki-kotu-insanlardan-dolayi-kotu-insanlara-satilik-1067565172.html

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satılık ev, mahkeme