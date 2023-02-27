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Komşusuna kızıp evini satılığa çıkardı: 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılık'
Komşusuna kızıp evini satılığa çıkardı: 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılık'
Aydın'da bir ev sahibi, sürekli sorun yaşadığını iddia ettiği alt kat komşularına isyan ederek, evini satışa çıkardı. Ev sahibinin, verdiği ilanda, “Alt... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T16:59+0300
2023-02-27T17:01+0300
komşu
tepki
satılık
yaşam
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'nde isminin açıklanmasını istemeyen ev sahibi, sorun yaşadığını iddia ettiği komşusuna tepki göstererek evini satılığa çıkardı. Ev sahibi ilanda, “Alt kattaki çirkin ve kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılıktır” ifadesine yer verdi. Sözcü muhabirinin afişteki telefon üzerinden ulaştığı ev sahibi, “Son yıllarda toplumda büyük bir bozulma var. İnsanlar çok olumsuz etkilendi. Ben de buna tepki olarak, bir çok insanın çok yapmak istediği, ama cesaret edemeyeceği, yapamayacağı bir şey yaptım. Astığım afişi insanlar bir görsün, biraz empati yapsın istedim. Bir nebze olsun kendini sorgulasın, ‘Ben de bu kötü kişilerden biri miyim?’ diye düşünsün, değerlendirme yapsın istedim. Afişin satışa olumsuz etki yapacağını biliyorum” dedi.
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komşu, tepki, satılık
komşu, tepki, satılık

Komşusuna kızıp evini satılığa çıkardı: 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılık'

16:59 27.02.2023 (güncellendi: 17:01 27.02.2023)
© SözcüKomşusuna kızıp evini satılığa çıkaran ev sahibinin pankartı
Komşusuna kızıp evini satılığa çıkaran ev sahibinin pankartı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sözcü
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Aydın'da bir ev sahibi, sürekli sorun yaşadığını iddia ettiği alt kat komşularına isyan ederek, evini satışa çıkardı. Ev sahibinin, verdiği ilanda, “Alt kattaki çirkin ve kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılıktır” yazısı dikkati çekti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'nde isminin açıklanmasını istemeyen ev sahibi, sorun yaşadığını iddia ettiği komşusuna tepki göstererek evini satılığa çıkardı. Ev sahibi ilanda, “Alt kattaki çirkin ve kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılıktır” ifadesine yer verdi.
Sözcü muhabirinin afişteki telefon üzerinden ulaştığı ev sahibi, “Son yıllarda toplumda büyük bir bozulma var. İnsanlar çok olumsuz etkilendi. Ben de buna tepki olarak, bir çok insanın çok yapmak istediği, ama cesaret edemeyeceği, yapamayacağı bir şey yaptım. Astığım afişi insanlar bir görsün, biraz empati yapsın istedim. Bir nebze olsun kendini sorgulasın, ‘Ben de bu kötü kişilerden biri miyim?’ diye düşünsün, değerlendirme yapsın istedim. Afişin satışa olumsuz etki yapacağını biliyorum” dedi.
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