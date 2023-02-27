https://sputniknews.com.tr/20230227/komsusuna-kizip-evini-satiliga-cikardi-alt-kattaki-kotu-insanlardan-dolayi-kotu-insanlara-satilik-1067565172.html

Komşusuna kızıp evini satılığa çıkardı: 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılık'

Komşusuna kızıp evini satılığa çıkardı: 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılık'

Aydın'da bir ev sahibi, sürekli sorun yaşadığını iddia ettiği alt kat komşularına isyan ederek, evini satışa çıkardı. Ev sahibinin, verdiği ilanda, “Alt... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T16:59+0300

2023-02-27T16:59+0300

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komşu

tepki

satılık

yaşam

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'nde isminin açıklanmasını istemeyen ev sahibi, sorun yaşadığını iddia ettiği komşusuna tepki göstererek evini satılığa çıkardı. Ev sahibi ilanda, “Alt kattaki çirkin ve kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılıktır” ifadesine yer verdi. Sözcü muhabirinin afişteki telefon üzerinden ulaştığı ev sahibi, “Son yıllarda toplumda büyük bir bozulma var. İnsanlar çok olumsuz etkilendi. Ben de buna tepki olarak, bir çok insanın çok yapmak istediği, ama cesaret edemeyeceği, yapamayacağı bir şey yaptım. Astığım afişi insanlar bir görsün, biraz empati yapsın istedim. Bir nebze olsun kendini sorgulasın, ‘Ben de bu kötü kişilerden biri miyim?’ diye düşünsün, değerlendirme yapsın istedim. Afişin satışa olumsuz etki yapacağını biliyorum” dedi.

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2023

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komşu, tepki, satılık