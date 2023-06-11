https://sputniknews.com.tr/20230611/kilise-roket-dustu-1072299844.html

Kilis'e roket düştü

Kilis'e roket düştü

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına roket düştü. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T18:37+0300

2023-06-11T18:37+0300

2023-06-11T18:37+0300

türkiye

kilis

öncüpınar sınır kapısı

roket

suriye

yangın

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Suriye'den atılan 3-4 adet roket, iddiaya göre, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230611/basaksehirdeki-fabrika-yangini-sondurulemiyor-1072297812.html

türkiye

kilis

öncüpınar sınır kapısı

suriye

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kilis, öncüpınar sınır kapısı, roket, suriye, yangın