https://sputniknews.com.tr/20230611/kilise-roket-dustu-1072299844.html
Kilis'e roket düştü
Kilis'e roket düştü
Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına roket düştü. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T18:37+0300
2023-06-11T18:37+0300
2023-06-11T18:37+0300
türkiye
kilis
öncüpınar sınır kapısı
roket
suriye
yangın
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Suriye'den atılan 3-4 adet roket, iddiaya göre, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/basaksehirdeki-fabrika-yangini-sondurulemiyor-1072297812.html
türkiye
kilis
öncüpınar sınır kapısı
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kilis, öncüpınar sınır kapısı, roket, suriye, yangın
kilis, öncüpınar sınır kapısı, roket, suriye, yangın
Kilis'e roket düştü
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Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına roket düştü.
Suriye'den atılan 3-4 adet roket, iddiaya göre, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü.
İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.
Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.