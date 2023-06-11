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Başakşehir'deki fabrika yangını söndürülemiyor
Başakşehir'deki fabrika yangını söndürülemiyor
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları 24 saattir devam ediyor. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
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fabrika
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İstanbul Başakşehir'de Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale dünden bu yana sürüyor.İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.İtfaiye ekiplerine ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken, ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.Dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Polis, fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürürken, araçların bu caddeye girmesine izin vermiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230611/ikitellideki-is-haninda-yangin-ust-katlar-coktu-1072281344.html
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istanbul, başakşehir, ikitelli, fabrika, yangın, itfaiye
istanbul, başakşehir, ikitelli, fabrika, yangın, itfaiye

Başakşehir'deki fabrika yangını söndürülemiyor

17:42 11.06.2023
© AA / Cemaleddin TuranBaşakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları 24 saattir devam ediyor.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları 24 saattir devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© AA / Cemaleddin Turan
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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları 24 saattir devam ediyor.
İstanbul Başakşehir'de Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale dünden bu yana sürüyor.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.
Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
İtfaiye ekiplerine ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken, ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.
Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.
Dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Polis, fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürürken, araçların bu caddeye girmesine izin vermiyor.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
TÜRKİYE
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangın 24. saatinde devam ediyor
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