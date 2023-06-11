https://sputniknews.com.tr/20230611/basaksehirdeki-fabrika-yangini-sondurulemiyor-1072297812.html

Başakşehir'deki fabrika yangını söndürülemiyor

Başakşehir'deki fabrika yangını söndürülemiyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları 24 saattir devam ediyor. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T17:42+0300

2023-06-11T17:42+0300

2023-06-11T17:42+0300

türkiye

istanbul

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ikitelli

fabrika

yangın

itfaiye

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İstanbul Başakşehir'de Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale dünden bu yana sürüyor.İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.İtfaiye ekiplerine ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken, ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.Dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Polis, fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürürken, araçların bu caddeye girmesine izin vermiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230611/ikitellideki-is-haninda-yangin-ust-katlar-coktu-1072281344.html

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