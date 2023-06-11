https://sputniknews.com.tr/20230611/ikitellideki-is-haninda-yangin-ust-katlar-coktu-1072281344.html
İkitelli'deki iş hanında yangın: Üst katlar çöktü
İkitelli'deki iş hanında yangın: Üst katlar çöktü
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı iş hanının çatı katında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, binanın üst katlarında çökme... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T10:31+0300
2023-06-11T10:31+0300
2023-06-11T10:43+0300
türkiye
ikitelli
itfaiye
yangın
organize sanayi bölgesi (osb)
yıkım
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İstanbul'da meydana gelen yangın, saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı iş hanının çatı katında çıktı. Karton, plastik, kırtasiye, mobilya malzemelerinin bulunduğu ve çanta üretiminin yapıldığı binada çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sirayet etti.İtfaiye ekiplerinin 13 saattir müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları sürerken binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Çökme anları anbean kameralara yansıdı. Çökme anında binadan kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle yere düşerken etrafı büyük bir toz bulutu kapladı.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230610/makine-ve-kimya-endustrisinin-ankaradaki-roket-ve-patlayici-fabrikasinda-patlama-meydana-geldi-1072251804.html
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ikitelli, itfaiye, yangın, organize sanayi bölgesi (osb), yıkım
ikitelli, itfaiye, yangın, organize sanayi bölgesi (osb), yıkım
İkitelli'deki iş hanında yangın: Üst katlar çöktü
10:31 11.06.2023 (güncellendi: 10:43 11.06.2023) Abone ol
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı iş hanının çatı katında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle kısmi olarak çöken binada söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da meydana gelen yangın, saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı iş hanının çatı katında çıktı. Karton, plastik, kırtasiye, mobilya malzemelerinin bulunduğu ve çanta üretiminin yapıldığı binada çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sirayet etti.
İtfaiye ekiplerinin 13 saattir müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları sürerken binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Çökme anları anbean kameralara yansıdı. Çökme anında binadan kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle yere düşerken etrafı büyük bir toz bulutu kapladı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.