https://sputniknews.com.tr/20230611/ikitellideki-is-haninda-yangin-ust-katlar-coktu-1072281344.html

İkitelli'deki iş hanında yangın: Üst katlar çöktü

İkitelli'deki iş hanında yangın: Üst katlar çöktü

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı iş hanının çatı katında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, binanın üst katlarında çökme... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T10:31+0300

2023-06-11T10:31+0300

2023-06-11T10:43+0300

türkiye

ikitelli

itfaiye

yangın

organize sanayi bölgesi (osb)

yıkım

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İstanbul'da meydana gelen yangın, saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı iş hanının çatı katında çıktı. Karton, plastik, kırtasiye, mobilya malzemelerinin bulunduğu ve çanta üretiminin yapıldığı binada çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sirayet etti.İtfaiye ekiplerinin 13 saattir müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları sürerken binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Çökme anları anbean kameralara yansıdı. Çökme anında binadan kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle yere düşerken etrafı büyük bir toz bulutu kapladı.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230610/makine-ve-kimya-endustrisinin-ankaradaki-roket-ve-patlayici-fabrikasinda-patlama-meydana-geldi-1072251804.html

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ikitelli, itfaiye, yangın, organize sanayi bölgesi (osb), yıkım