https://sputniknews.com.tr/20230611/inter-teknik-direktoru-inzaghi-maglubiyeti-hak-etmedik-1072279602.html
Inter Teknik Direktörü Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik
Inter Teknik Direktörü Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik
Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikleri için büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak başlarını dik tutmaları gerektiğini söyleyerek, "Bu... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T09:52+0300
2023-06-11T09:52+0300
2023-06-11T10:01+0300
spor
inter
manchester city
uefa şampiyonlar ligi
pep guardiola
simone inzaghi
istanbul
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Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Inzaghi, 1-0'lık mağlubiyetin istedikleri sonuç olmadığını belirterek, "Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Tabii ki pişmanlıklarımız var. İstediğimiz bir sonuç değil bu. Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. Manchester City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Bu sonucu hak etmedik" diye konuştu.'Oyuncularımı kimseyle değişmem'Taraftarlara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Buraya gelerek böylesine güzel anlar yaşattılar bize. Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu. Ancak bu akşam bunu hak eden Manchester City oldu. Ama oyuncularımı kimseyle değişmem" ifadelerini kullandı.Böylesine yoğun bir atmosferde oynamanın kolay olmadığını dile getiren Inzaghi, sonucu kabul edip yola devam etmeleri gerektiğini kaydetti.Meslektaşı Pep Guardiola'yı tebrik eden Inzaghi, "Manchester City dünya şampiyonu bir takım. Finalde de çok güzel oynadılar. Planladığımız maç, oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki pozisyonlama açısından daha iyi olabilirdik. Bunun da riskleri var, riskleri göze alarak oynadık. Manchester City'ye karşı oynamış olmamız, kalecimizin bu kadar iyi kurtarışlar yapmış olması beni çok gururlandırdı" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230610/uefa-sampiyonlar-liginde-kupa-sahibini-ariyor--ilk-yari-0-0-tamamlandi-1072266699.html
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inter, manchester city, uefa şampiyonlar ligi, pep guardiola, simone inzaghi, istanbul
Inter Teknik Direktörü Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik
09:52 11.06.2023 (güncellendi: 10:01 11.06.2023) Abone ol
Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikleri için büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak başlarını dik tutmaları gerektiğini söyleyerek, "Bu sonucu hak etmedik" ifadelerini kullandı.
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Inzaghi, 1-0'lık mağlubiyetin istedikleri sonuç olmadığını belirterek, "Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Tabii ki pişmanlıklarımız var. İstediğimiz bir sonuç değil bu. Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. Manchester City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Bu sonucu hak etmedik" diye konuştu.
'Oyuncularımı kimseyle değişmem'
Taraftarlara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Buraya gelerek böylesine güzel anlar yaşattılar bize. Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu. Ancak bu akşam bunu hak eden Manchester City oldu. Ama oyuncularımı kimseyle değişmem" ifadelerini kullandı.
Böylesine yoğun bir atmosferde oynamanın kolay olmadığını dile getiren Inzaghi, sonucu kabul edip yola devam etmeleri gerektiğini kaydetti.
Meslektaşı Pep Guardiola'yı tebrik eden Inzaghi, "Manchester City dünya şampiyonu bir takım. Finalde de çok güzel oynadılar. Planladığımız maç, oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki pozisyonlama açısından daha iyi olabilirdik. Bunun da riskleri var, riskleri göze alarak oynadık. Manchester City'ye karşı oynamış olmamız, kalecimizin bu kadar iyi kurtarışlar yapmış olması beni çok gururlandırdı" değerlendirmesinde bulundu.