https://sputniknews.com.tr/20230611/imamoglundan-chp-genel-baskanligina-aday-misiniz-sorusuna-yanit-1072292698.html

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna yanıt

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla ilgili sözlerine ve CHP liderliğine soyunup soyunmayacağına dair soruları yanıtladı. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T15:30+0300

2023-06-11T15:30+0300

2023-06-11T15:32+0300

politika

ekrem imamoğlu

istanbul

chp

adaylık

başkanlık

haliç

kemal kılıçdaroğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı."Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum."HaberTürk'ün aktardığına göre "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu şu yanıtı verdi: "Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230609/kilicdaroglu-butun-anket-firmalari-kazanacagimizi-soyluyordu-biz-de-kazanacagimiza-inaniyorduk-1072240620.html

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ekrem imamoğlu, istanbul, chp, adaylık, başkanlık, haliç, kemal kılıçdaroğlu