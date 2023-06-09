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https://sputniknews.com.tr/20230609/kilicdaroglu-butun-anket-firmalari-kazanacagimizi-soyluyordu-biz-de-kazanacagimiza-inaniyorduk-1072240620.html
Kılıçdaroğlu: Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu, biz de kazanacağımıza inanıyorduk
Kılıçdaroğlu: Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu, biz de kazanacağımıza inanıyorduk
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde yapılanlar ilgili pişmanlığı olmadığını belirterek, "Biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil neredeyse... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T21:20+0300
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türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de yayınlanan “Liderler Özel' programında açıklamalarda bulundu.Seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylık sürecinde pişman olduğu bir şeyin bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkin "Bir pişmanlığım olmadı. Yapılan her şey doğruydu aslında benim açımdan. Diğer liderler için bir şey söylersen doğru olmaz. Dolayısıyla herhangi bir pişmanlık söz konusu değil" yanıtını verdi.Gazeteci Uğur Dündar’ın “Seçim akşamı istifa ederek Türk siyasetinden bir ilki hayata geçirebilirdiniz. Size yakışan o olurdu. Ayrıca seçim sonrasında 12 gün boyunca sizi destekleyenleri, bir iki meslektaşımızla kısa görüşme dışında adeta cami avlusuna terk edilmiş çocuklar gibi yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?” soruşu üzerine, Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu, CHP Kurultay’ında genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise “Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. ‘Biz nerede kaybettik?’ bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik" değerlendirmesine bulundu.'Kurultayda çıkıp ben adayım demem'CHP kurultayının 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerden önce yapılacağını, kurultayda genel başkan da seçileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kimin aday olacağına partinin karar vereceğini açıkladı."Kurultayda çıkıp ben adayım demem" diyerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Hiç bir delegeye 'Gel bana oy ver' demedim" açıklamasını da yaptı.'500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok'Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı derğelendirmede şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230608/kilicdaroglu-chp-orgutlerini-7ye-bolecek-imamoglu-isim-ver-onerisini-geri-cevirdi-1072200435.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, seçim

Kılıçdaroğlu: Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu, biz de kazanacağımıza inanıyorduk

21:20 09.06.2023 (güncellendi: 22:16 09.06.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde yapılanlar ilgili pişmanlığı olmadığını belirterek, "Biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. O bağlamda 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkanımızla beraber alanlara çıktık" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de yayınlanan “Liderler Özel' programında açıklamalarda bulundu.
Seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylık sürecinde pişman olduğu bir şeyin bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkin "Bir pişmanlığım olmadı. Yapılan her şey doğruydu aslında benim açımdan. Diğer liderler için bir şey söylersen doğru olmaz. Dolayısıyla herhangi bir pişmanlık söz konusu değil" yanıtını verdi.
Gazeteci Uğur Dündar’ın “Seçim akşamı istifa ederek Türk siyasetinden bir ilki hayata geçirebilirdiniz. Size yakışan o olurdu. Ayrıca seçim sonrasında 12 gün boyunca sizi destekleyenleri, bir iki meslektaşımızla kısa görüşme dışında adeta cami avlusuna terk edilmiş çocuklar gibi yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?” soruşu üzerine, Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bugüne yaptığım çalışmaları öz veriyle yaptığıma inanan birisiyim. Demokrasiyi savunanları Cumhuriyet Halk Partisi bir araya getirdi bizim siyasi tarihimizde bir ilktir. Oysa bunlar unutuldu bunların konuşulması lazım.
İktidar olduğumuzda neler yapacağımız konusunda oturup bir yıl çalıştık ve bir mutabakat metni hazırladık hayatın her alanı ekonominin her alana sosyal yaşamın her alanı ile ilgili neleri yapacağımız ortaya koyduk yeteri kadar anlattık mı tartışılabilir. Yeteri kadar anlattık mı tartışılabilir ve öyle bir noktaya geldi ki toplumun her kesimi ile diyalog kurduk her kesimin yani apartman görevlisinden tutun sanayicisine kadar her şeyi anlatmaya çalıştık sosyal kimlik üzerinden de giderek toplumun her kesimine kucaklamaya çalıştım bunu yaptık mı yaptık yeteri kadar oldu mu olmadı mı tartışılabilir ama önemli adımlar attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. O bağlamda 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkanımızla beraber alanlara çıktık.
Kılıçdaroğlu, CHP Kurultay’ında genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise “Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. ‘Biz nerede kaybettik?’ bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik" değerlendirmesine bulundu.

'Kurultayda çıkıp ben adayım demem'

CHP kurultayının 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerden önce yapılacağını, kurultayda genel başkan da seçileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kimin aday olacağına partinin karar vereceğini açıkladı.
"Kurultayda çıkıp ben adayım demem" diyerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Hiç bir delegeye 'Gel bana oy ver' demedim" açıklamasını da yaptı.

'500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok'

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı derğelendirmede şunları söyledi:
Biz oraya zamanında gidip kendimizi yeteri kadar anlatamamışız. Buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor. TRT'nin ne olduğunu da biliyorsunuz. Bunu da gözlemledik. Bunu biz yapmadık. Bu gözlemi bağımsız kişiler gidip oralarda yapıp bize gönderdiler.
Beklediğimiz ölçüde kayıp olmadı. Biz kazanamadık doğru. Biz şunu da araştırdık; acaba kırsaldaki insan neden ekonomik yıkımdan etkilenmedi diye, çok basit, ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para. Deprem bölgesi de halkın kendi tercihidir. Dağıtılan paralar, imkanlar var...
Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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