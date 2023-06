Kılıçdaroğlu: Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu, biz de kazanacağımıza inanıyorduk

İktidar olduğumuzda neler yapacağımız konusunda oturup bir yıl çalıştık ve bir mutabakat metni hazırladık hayatın her alanı ekonominin her alana sosyal yaşamın her alanı ile ilgili neleri yapacağımız ortaya koyduk yeteri kadar anlattık mı tartışılabilir. Yeteri kadar anlattık mı tartışılabilir ve öyle bir noktaya geldi ki toplumun her kesimi ile diyalog kurduk her kesimin yani apartman görevlisinden tutun sanayicisine kadar her şeyi anlatmaya çalıştık sosyal kimlik üzerinden de giderek toplumun her kesimine kucaklamaya çalıştım bunu yaptık mı yaptık yeteri kadar oldu mu olmadı mı tartışılabilir ama önemli adımlar attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. O bağlamda 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkanımızla beraber alanlara çıktık.