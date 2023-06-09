https://sputniknews.com.tr/20230609/kilicdaroglu-butun-anket-firmalari-kazanacagimizi-soyluyordu-biz-de-kazanacagimiza-inaniyorduk-1072240620.html

Kılıçdaroğlu: Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu, biz de kazanacağımıza inanıyorduk

Kılıçdaroğlu: Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu, biz de kazanacağımıza inanıyorduk

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde yapılanlar ilgili pişmanlığı olmadığını belirterek, "Biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil neredeyse... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T21:20+0300

2023-06-09T21:20+0300

2023-06-09T22:16+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

seçim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de yayınlanan “Liderler Özel' programında açıklamalarda bulundu.Seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylık sürecinde pişman olduğu bir şeyin bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkin "Bir pişmanlığım olmadı. Yapılan her şey doğruydu aslında benim açımdan. Diğer liderler için bir şey söylersen doğru olmaz. Dolayısıyla herhangi bir pişmanlık söz konusu değil" yanıtını verdi.Gazeteci Uğur Dündar’ın “Seçim akşamı istifa ederek Türk siyasetinden bir ilki hayata geçirebilirdiniz. Size yakışan o olurdu. Ayrıca seçim sonrasında 12 gün boyunca sizi destekleyenleri, bir iki meslektaşımızla kısa görüşme dışında adeta cami avlusuna terk edilmiş çocuklar gibi yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?” soruşu üzerine, Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu, CHP Kurultay’ında genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise “Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. ‘Biz nerede kaybettik?’ bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik" değerlendirmesine bulundu.'Kurultayda çıkıp ben adayım demem'CHP kurultayının 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerden önce yapılacağını, kurultayda genel başkan da seçileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kimin aday olacağına partinin karar vereceğini açıkladı."Kurultayda çıkıp ben adayım demem" diyerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Hiç bir delegeye 'Gel bana oy ver' demedim" açıklamasını da yaptı.'500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok'Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı derğelendirmede şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230608/kilicdaroglu-chp-orgutlerini-7ye-bolecek-imamoglu-isim-ver-onerisini-geri-cevirdi-1072200435.html

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