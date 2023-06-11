https://sputniknews.com.tr/20230611/ikinci-el-otomobile-zam-yolda-1072277542.html

'İkinci el otomobile zam yolda'

'İkinci el otomobile zam yolda'

Döviz kurundaki hızlı yükseliş sıfır kilometre araçlarda yeni zam dalgası başlatırken, ikinci el otomobil piyasası da hareketlendi. Sektör temsilcileri... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T05:52+0300

2023-06-11T05:52+0300

2023-06-11T05:53+0300

ekonomi

döviz

döviz bürosu

otomobil

zam

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından döviz kurunda yaşanan yükseliş, sıfır kilometre araçlarda yeni fiyat artışlarına neden oldu. Zam dalgası kısa sürede ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, bayrama kadar ikinci el araçlarda fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyledi.'Fiyat yansımaları artık 24 saati bulmuyor'Ekonomim'den Aysel Yücel'in haberine göre, döviz kurundaki yükselişin ikinci el otomobil piyasasına etkilerini değerlendiren Karakaş, “Kurdaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere gelen yüzde 7 ila yüzde arası zamlar, ikinci piyasasına da yansımaya başladı. Dijital bir piyasa olduğu için özellikle ilan sitelerine fiyat yansımaları artık 24 saati bulmuyor” açıklamasını yaptı.Karakaş, Kurban Bayramı’nın etkisi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan problemlere paralel haziran ayının son haftasına kadar ikinci el otomobillerde yüzde 4 ila yüzde 6 arasında fiyat artışı öngördüklerini söyledi. Karakaş, ikinci el piyasasında satışlara yönelik beklentilerini ve piyasayı şekillendirecek gelişmeleri şöyle özetledi: 'Birçok kişi araç satışını askıya alıp beklemeye geçebilir'Diğer yandan, döviz kurunun seyrine bağlı olarak araç satışında farklı eğilimler olabileceğine de işaret eden Karakaş, “Kurdaki hızlı yükseliş devam ederse birçok kişi araç satışını askıya alıp beklemeye geçebilir” dedi.Ekonomideki yeni yol haritasının sektörün kaderini belirleyeceğini ifade eden Karakaş, “Hükümetin rasyonel ekonomi politikalarına dönüşü yabancı yatırımcı başta olmak üzere üretici olan markaları da Türkiye de yeni planlar yapmaya sevk edecek. Yeni ekonomi politikalarına dönüş, sürdürülebilirlik, piyasanın tekdüze olması gibi etkilerin minimum 3-4 ayda etkisini göstermesiyle vergide de çeşitli yöntem değişiklikleri bekliyoruz. Özellikle elektrik otomobili teşvike yönelik vergisel anlamda tüketiciye avantaj yaratacak hamlelerin sektörde geniş yankı uyandıracağı kesin. Bu bağlamda kur, faiz, enflasyon dengesinde piyasa kendi yolunu bularak bir fiyatlama yapacak” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230608/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-yolda-1072164399.html

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döviz, döviz bürosu, otomobil, zam