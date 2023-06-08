https://sputniknews.com.tr/20230608/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-yolda-1072164399.html

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam bekleniyor. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T08:23+0300

2023-06-08T08:23+0300

2023-06-08T08:26+0300

ekonomi

motorin

lpg

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072065284_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d501e279279ebcf371ecc4cd3457f02d.jpg

Döviz kurlarında dün yaşanan sert yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. 9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20,74 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,29 liradan satılıyor. Motorine dün zam gelmiştiMotorin grubunda dün, 1,36 lira fiyat artışı gerçekleşmişti. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230607/motorine-buyuk-zam-1072117594.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin zam, motorin zam, lpg zam, akaryakıt zam, akaryakıt fiyatları, dolar kuru zam