https://sputniknews.com.tr/20230608/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-yolda-1072164399.html
Benzin ve motorine büyük zam yolda
Benzin ve motorine büyük zam yolda
9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam bekleniyor. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T08:23+0300
2023-06-08T08:23+0300
2023-06-08T08:26+0300
ekonomi
motorin
lpg
zam
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Döviz kurlarında dün yaşanan sert yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. 9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20,74 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,29 liradan satılıyor. Motorine dün zam gelmiştiMotorin grubunda dün, 1,36 lira fiyat artışı gerçekleşmişti. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/motorine-buyuk-zam-1072117594.html
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benzin zam, motorin zam, lpg zam, akaryakıt zam, akaryakıt fiyatları, dolar kuru zam
benzin zam, motorin zam, lpg zam, akaryakıt zam, akaryakıt fiyatları, dolar kuru zam
Benzin ve motorine büyük zam yolda
08:23 08.06.2023 (güncellendi: 08:26 08.06.2023) Abone ol
9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam bekleniyor.
Döviz kurlarında dün yaşanan sert yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. 9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20,74 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,29 liradan satılıyor.
Motorine dün zam gelmişti
Motorin grubunda dün, 1,36 lira fiyat artışı gerçekleşmişti. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.