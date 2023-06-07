https://sputniknews.com.tr/20230607/motorine-buyuk-zam-1072117594.html
Motorine büyük zam
Motorine büyük zam
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,36 lira zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T07:56+0300
2023-06-07T07:56+0300
2023-06-07T07:57+0300
ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
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Motorin grubunda gece yarısından itibaren 1,36 lira fiyat artışı gerçekleşti. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 79 kuruşa, Ankara'da 21 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 30 kuruşa yükseldi. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/motorine-buyuk-zam-yolda-1072065438.html
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benzin, motorin, benzin motorin fiyatları, akaryakıt fiyatları, motorin zammı
benzin, motorin, benzin motorin fiyatları, akaryakıt fiyatları, motorin zammı
Motorine büyük zam
07:56 07.06.2023 (güncellendi: 07:57 07.06.2023) Abone ol
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,36 lira zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda gece yarısından itibaren 1,36 lira fiyat artışı gerçekleşti. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 79 kuruşa, Ankara'da 21 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 30 kuruşa yükseldi.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.