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https://sputniknews.com.tr/20230611/fatih-erbakan-milletimiz-ekonomik-buhrandan-kurtarilmayi-bekliyor-1072275975.html
Fatih Erbakan: Milletimiz ekonomik buhrandan kurtarılmayı bekliyor
Fatih Erbakan: Milletimiz ekonomik buhrandan kurtarılmayı bekliyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomik sıkıntılarına rağmen milli ve manevi değerlerine, ülke bekasına sahip çıkarak Cumhurbaşkanı Recep... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T04:45+0300
2023-06-11T04:45+0300
türkiye
fatih erbakan
yeniden refah partisi
istihdam
istihdam
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
altılı masa
ak parti
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, aldıkları oy oranı ve 5 milletvekiliyle 21 yıllık aranın ardından Milli Görüş'ü Yeniden Refah ile yeniden Meclis'e taşıdıklarını dile getirdi.Meclis'e giren vekillerin başka partinin sırtından, listesinden ve başka partinin seçmenlerinin değil kendi seçmenlerinin oyuyla ve kendi listeleriyle kazanmalarından "bahtiyarlık" duyduklarını belirten Erbakan, seçimin kazananının kendi partileri, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.Seçimin en büyük kaybedeninin ise "son derece bonkör bir şekilde" iki Meclis grubu kurmaya yetecek sayıda milletvekilini "yüzde 1 oyu olmayan partilere hoyratça veren" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Erbakan, Altılı Masa'da yer alan küçük partilerin de bu seçim sonucunda "adeta bir tabela partisi" haline geldiklerini savundu.Erbakan, "Önemli olan CHP'nin sırtından milletvekilliği kapmak değil, kendi logonuzla kendi gücünüzle kendi alın terinizle seçime girip bu şekilde milletvekili kazanabilmektir. Politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar eninde sonunda çökmeye mahkumdur" dedi.'Hayra motor, şerre fren anlayışıyla çalışacağız'"Milli Görüş'ün tek adresinin Yeniden Refah Partisinin olduğunu bu seçim sonuçları bir kez daha tasdik etmiş oldu" diyen Erbakan, bu seçimlerdeki başarılarını yerel seçimlere taşıyacaklarını, 2028 seçimlerine de iktidar hedefiyle gireceklerini anlattı.Seçimlerden önce Cumhur İttifakı'na dahil olurken, AK Parti'yle imzaladıkları mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacaklarını bildiren Erbakan, TBMM'de "hayra motor, şerre fren" anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.Yeniden Refah Partisi olarak eğitim, siyaset, kamu, bürokrasi ve sosyal hayatın "önce ahlak ve maneviyat" düsturuyla şekillenmesi için Meclis'te mücadele edeceklerini ifade eden Erbakan, ekonomi, tarım, ihracat, üretim ve istihdam gibi konularda doğru politikaların yürütülmesi için çalışacaklarını kaydetti.Erbakan, "Dayısı olanın değil hakkı olanın hizmet makamına oturduğu bir Türkiye'nin inşası için gayret edeceğiz" dedi.Devletine bağlı cefakar milletin, 14 ve 28 Mayıs'ta üzerine düşeni yerine getirdiğini kaydeden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bütün ekonomik sıkıntılarına, bunalmışlığına rağmen milli ve manevi değerlerine, ülkesinin bekasına sahip çıkmış, bu ülkenin CHP zihniyetine teslim edilmesine müsaade etmemiş, Cumhur İttifakı'na sahip çıkmış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçmiş, ancak şimdi aziz milletimiz haklı olarak ekonomi alanındaki buhranlarından kendilerinin kurtarılmasını beklemektedir. Bu yolda çok acil, çok etkili, çok ciddi adımların bir an evvel atılması gerekmektedir. Ekonominin borç-faiz, zam-vergi sarmalından kurtarılması, denk bütçeyle faize giden milyarlarca doların kurtarılması, kamudaki israfın önlenmesi, milli kaynak paketlerimizin hayata geçirilmesi ve bu elde edilen imkanın da dar gelirli milyonların alım gücünün, refah seviyesinin artırılması için kullanılması, işsiz milyonların istihdam imkanına kavuşması için kullanılması son derece hayati konulardır. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak, bu doğrultuda atılan adımlara sonuna kadar destek olacağız. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz."Erbakan, konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisine katılan eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a rozetini taktı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/fatih-erbakan-hayirlara-vesile-olmak-serre-fren-olmak-maksadiyla-calismalarimizi-surdurecegiz-1071804974.html
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fatih erbakan, yeniden refah partisi, istihdam, istihdam, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, altılı masa, ak parti, cumhur ittifakı
fatih erbakan, yeniden refah partisi, istihdam, istihdam, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, altılı masa, ak parti, cumhur ittifakı

Fatih Erbakan: Milletimiz ekonomik buhrandan kurtarılmayı bekliyor

04:45 11.06.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR-
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomik sıkıntılarına rağmen milli ve manevi değerlerine, ülke bekasına sahip çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçen milletin, haklı olarak ekonomi alanındaki buhranlardan kendilerinin kurtarılmasını beklediğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, aldıkları oy oranı ve 5 milletvekiliyle 21 yıllık aranın ardından Milli Görüş'ü Yeniden Refah ile yeniden Meclis'e taşıdıklarını dile getirdi.
Meclis'e giren vekillerin başka partinin sırtından, listesinden ve başka partinin seçmenlerinin değil kendi seçmenlerinin oyuyla ve kendi listeleriyle kazanmalarından "bahtiyarlık" duyduklarını belirten Erbakan, seçimin kazananının kendi partileri, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.
Seçimin en büyük kaybedeninin ise "son derece bonkör bir şekilde" iki Meclis grubu kurmaya yetecek sayıda milletvekilini "yüzde 1 oyu olmayan partilere hoyratça veren" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Erbakan, Altılı Masa'da yer alan küçük partilerin de bu seçim sonucunda "adeta bir tabela partisi" haline geldiklerini savundu.
Erbakan, "Önemli olan CHP'nin sırtından milletvekilliği kapmak değil, kendi logonuzla kendi gücünüzle kendi alın terinizle seçime girip bu şekilde milletvekili kazanabilmektir. Politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar eninde sonunda çökmeye mahkumdur" dedi.

'Hayra motor, şerre fren anlayışıyla çalışacağız'

"Milli Görüş'ün tek adresinin Yeniden Refah Partisinin olduğunu bu seçim sonuçları bir kez daha tasdik etmiş oldu" diyen Erbakan, bu seçimlerdeki başarılarını yerel seçimlere taşıyacaklarını, 2028 seçimlerine de iktidar hedefiyle gireceklerini anlattı.
Seçimlerden önce Cumhur İttifakı'na dahil olurken, AK Parti'yle imzaladıkları mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacaklarını bildiren Erbakan, TBMM'de "hayra motor, şerre fren" anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Yeniden Refah Partisi olarak eğitim, siyaset, kamu, bürokrasi ve sosyal hayatın "önce ahlak ve maneviyat" düsturuyla şekillenmesi için Meclis'te mücadele edeceklerini ifade eden Erbakan, ekonomi, tarım, ihracat, üretim ve istihdam gibi konularda doğru politikaların yürütülmesi için çalışacaklarını kaydetti.
Erbakan, "Dayısı olanın değil hakkı olanın hizmet makamına oturduğu bir Türkiye'nin inşası için gayret edeceğiz" dedi.
Devletine bağlı cefakar milletin, 14 ve 28 Mayıs'ta üzerine düşeni yerine getirdiğini kaydeden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün ekonomik sıkıntılarına, bunalmışlığına rağmen milli ve manevi değerlerine, ülkesinin bekasına sahip çıkmış, bu ülkenin CHP zihniyetine teslim edilmesine müsaade etmemiş, Cumhur İttifakı'na sahip çıkmış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçmiş, ancak şimdi aziz milletimiz haklı olarak ekonomi alanındaki buhranlarından kendilerinin kurtarılmasını beklemektedir. Bu yolda çok acil, çok etkili, çok ciddi adımların bir an evvel atılması gerekmektedir. Ekonominin borç-faiz, zam-vergi sarmalından kurtarılması, denk bütçeyle faize giden milyarlarca doların kurtarılması, kamudaki israfın önlenmesi, milli kaynak paketlerimizin hayata geçirilmesi ve bu elde edilen imkanın da dar gelirli milyonların alım gücünün, refah seviyesinin artırılması için kullanılması, işsiz milyonların istihdam imkanına kavuşması için kullanılması son derece hayati konulardır. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak, bu doğrultuda atılan adımlara sonuna kadar destek olacağız. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz."
Erbakan, konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisine katılan eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a rozetini taktı.
28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclise gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kayıt yaptırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Fatih Erbakan: Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz
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