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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/fatih-erbakan-hayirlara-vesile-olmak-serre-fren-olmak-maksadiyla-calismalarimizi-surdurecegiz-1071804974.html
Fatih Erbakan: Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Fatih Erbakan: Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, partisinin, bu dönemde Mecliste yer almasının, milletin ve ülkenin faydasına... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:53+0300
2023-05-30T19:53+0300
2023 türkiye seçimleri
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
fatih erbakan
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Partisinin Meclise girişiyle Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erbakan, Milli Görüş'ün tarih boyunca milletin derdine derman, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile bir siyasi hareket olduğunu ifade etti.'Yeniden bu yeni dönemde Meclis’te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır'Fatih Erbakan, partisinin, bu dönemde Mecliste yer almasının, milletin ve ülkenin faydasına olacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:"Milli görüş tarih boyunca milletimizin derdine derman olmuş maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmuş bir siyasi görüştür. Yeniden bu yeni dönemde Meclis’te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır. Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla Mecliste çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Yeniden büyük Türkiye yolunda, yeni bir dünya yolunda ülkemizin, milletimizin selameti için katkı yapmayı Cenab-ı Allah bizlere ve bütün Yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşlarımıza nasip eylesin". 'Çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz'Partisinin, seçimin kazananlarından biri olduğunu dile getiren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erbakan'ın rozetini, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sacit Günbey taktı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/huda-par-lideri-yapicioglundan-yemin-metni-aciklamasi-sov-yapmaya-gelmedik-1071802815.html
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tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, fatih erbakan

Fatih Erbakan: Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz

19:53 30.05.2023
© AA28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclise gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kayıt yaptırdı.
28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclise gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kayıt yaptırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, partisinin, bu dönemde Mecliste yer almasının, milletin ve ülkenin faydasına olacağını söyleyerek, "Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla Mecliste çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Partisinin Meclise girişiyle Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erbakan, Milli Görüş'ün tarih boyunca milletin derdine derman, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile bir siyasi hareket olduğunu ifade etti.

'Yeniden bu yeni dönemde Meclis’te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır'

Fatih Erbakan, partisinin, bu dönemde Mecliste yer almasının, milletin ve ülkenin faydasına olacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Milli görüş tarih boyunca milletimizin derdine derman olmuş maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmuş bir siyasi görüştür. Yeniden bu yeni dönemde Meclis’te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır. Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla Mecliste çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Yeniden büyük Türkiye yolunda, yeni bir dünya yolunda ülkemizin, milletimizin selameti için katkı yapmayı Cenab-ı Allah bizlere ve bütün Yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşlarımıza nasip eylesin".

'Çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz'

Partisinin, seçimin kazananlarından biri olduğunu dile getiren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Partimiz kurulduktan 4 sene gibi kısa bir süre sonra kendi seçmeniyle, oyuyla, alın teriyle Meclise girmeye hak kazanmıştır. Bu son derece önemlidir. İnşallah daha büyük başarıların habercisi olacak bir adımdır. Bundan sonra hem önümüzdeki yerel seçimde hem de inşallah 2028 seçimlerinde milletimizin de desteği, teveccühüyle Yeniden Refah Partisi olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha partimizin Meclise girişinin hayırlı uğurlu; 28. Dönem'in ülkemiz, milletimiz, devletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
Erbakan'ın rozetini, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sacit Günbey taktı.
28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclise gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kayıt yaptırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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