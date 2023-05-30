https://sputniknews.com.tr/20230530/fatih-erbakan-hayirlara-vesile-olmak-serre-fren-olmak-maksadiyla-calismalarimizi-surdurecegiz-1071804974.html

Fatih Erbakan: Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Fatih Erbakan: Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, partisinin, bu dönemde Mecliste yer almasının, milletin ve ülkenin faydasına... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T19:53+0300

2023-05-30T19:53+0300

2023-05-30T19:53+0300

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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Partisinin Meclise girişiyle Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erbakan, Milli Görüş'ün tarih boyunca milletin derdine derman, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile bir siyasi hareket olduğunu ifade etti.'Yeniden bu yeni dönemde Meclis’te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır'Fatih Erbakan, partisinin, bu dönemde Mecliste yer almasının, milletin ve ülkenin faydasına olacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:"Milli görüş tarih boyunca milletimizin derdine derman olmuş maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmuş bir siyasi görüştür. Yeniden bu yeni dönemde Meclis’te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır. Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla Mecliste çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Yeniden büyük Türkiye yolunda, yeni bir dünya yolunda ülkemizin, milletimizin selameti için katkı yapmayı Cenab-ı Allah bizlere ve bütün Yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşlarımıza nasip eylesin". 'Çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz'Partisinin, seçimin kazananlarından biri olduğunu dile getiren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erbakan'ın rozetini, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sacit Günbey taktı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/huda-par-lideri-yapicioglundan-yemin-metni-aciklamasi-sov-yapmaya-gelmedik-1071802815.html

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tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, fatih erbakan