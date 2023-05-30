https://sputniknews.com.tr/20230530/huda-par-lideri-yapicioglundan-yemin-metni-aciklamasi-sov-yapmaya-gelmedik-1071802815.html

HÜDA-Par lideri Yapıcıoğlu'ndan yemin metni açıklaması: Şov yapmaya gelmedik

HÜDA-Par lideri Yapıcıoğlu'ndan yemin metni açıklaması: Şov yapmaya gelmedik

HÜDA-Par lideri Zekariya Yapıcıoğlu, Meclis'teki yemin töreni için kasıtlı bir spekülasyon çıkarıldığını iddia ederek, "Yeminimizi yapacağız, parlamentodaki... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T19:15+0300

2023-05-30T19:15+0300

2023-05-30T19:18+0300

2023 türkiye seçimleri

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yemin töreni

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Kayıt işlemleri için Meclis'e gelen HÜDA PAR Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Seçimlerin millete ve memlekete hayırlar getirmesini dileyen Yapıcıoğlu, "Canla başla, hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun milletimizin her bir ferdine elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etme çabasında olacağız" dedi.'Geçmiş geçmişte kaldı'Seçim kampanyası boyunca HÜDA PAR'ın neredeyse kampanyanın merkezinde olduğunu; özellikle muhalefet cephesinin HÜDA PAR üzerinden bir kampanya yürüttüğünü belirten Yapıcıoğlu, "Geçmiş geçmişte kaldı. İnşallah umuyor ve diliyorum ki bundan sonra nezih bir üslupla, siyasi nezaketle parlamentodaki vazifemizi yerine getirmeye çalışalım" diye konuştu'Onun bir kelimesini hatta bir virgülünü bile eksik bırakmamak gerekiyor'Yapıcıoğlu, "Yemin metninin tamamını okuyacak mısınız?" sorusuna "Elbette okuyacağız. Onun bir kelimesini hatta bir virgülünü bile eksik bırakmamak gerekiyor. Herhangi bir ilave veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok. Böyle bir şey zaten mümkün de değil. Bu tartışmalar kampanya süresinde hatta seçimden sonra da HÜDA PAR tartışmaların merkezindeydi. Belki konuşulması istenmeyen bazı gündemlerin üzerini örtsün diye bilinçli, kasıtlı bir şekilde gündeme getirildi. Biz o dönemde de bunu defalarca yalanladık ama maalesef ısrarla bunlar ısıtılıp tekrar tekrar gündeme getirildi" cevabını verdi. 'Evet, 'bakacağız' dedik ama orada 'biz yemin etmeyeceğiz' diye biz bir şey söylemedik'Tüm bunların, bazı partilerce kampanya döneminde başarılı olabilmek, birkaç oy daha fazla alabilmek için yapılan manipülasyon olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bundan sonra nezih bir üslupla yolumuza devam edelim istiyoruz'"(Geçmiş geçmişte kaldı) derken biz HÜDA PAR'ı geçmişte bırakmıyoruz" diyen Yapıcıoğlu, seçim kampanyası döneminde kendilerine saldıranların ve hakaret edenlerin bu üsluplarını düzeltmelerini temenni etti. Yapıcıoğlu, "Biz onlara takılmayacağız, bundan sonra nezih bir üslupla yolumuza devam edelim istiyoruz. Yoksa biz daha önce söylediklerimizi, parti programlarımızı, bazı gömleklerimizi çıkarıp, başkalaşmadık. Biz neysek oyuz" diye konuştu.Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR'ın Hizbullah'ın uzantısı olduğu söylemler olduğu" yönündeki bir soru üzerine de "O da çok kasıtlı bir şey. Değiliz. Onu defalarca söyledik, yüz bin defa söyledik. Bunu duymayan yoktur. Ama hala ısrarla hala aynı şey soruluyorsa tekrar söylüyoruz; yoktur diyoruz. İnşallah bundan sonra bu iftira kampanyası sona erer diye ümit ediyoruz. Eğer devam ederse biz de gerekli cevapları veririz" yanıtını verdi."Herhangi bir suç işleyen birisinin avukatlığını yapmış olmak, sanıkla özdeşleşmek demek değildir" ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, "Bunu söyleyenlerin parti programlarına bakın; savunma hakkının kutsallığından bahsediyorlar. Herkesin kendisini mahkemede bir avukatla temsil etme hakkı vardır. Eğer bu imkandan yoksun ise o zaman Adalet Bakanlığının ücretini karşılaması suretiyle baro zaten bir avukat görevlendirmek zorundadır. Savunma hakkı başka bir şeydir, savunduğu kişiyle özdeşleştirmek başka bir şeydir. Bunlar kasıtlı kampanyalardır, inşallah geride kalmıştır diye ümit ediyoruz" dedi.Yapıcıoğlu ile birlikte HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Faruk Dinç ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da kayıt yaptırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230529/huda-par-genel-baskani-yapicioglu--halkiniz-emperyal-guclere-ve-mandaci-zihniyete-gecit-vermedi-1071749382.html

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