https://sputniknews.com.tr/20230611/darphane-verileri-son-bes-ayda-hic-1-kurus-ve-5-kurus-basilmadi-1072284194.html

Darphane verileri: Son beş ayda hiç 1 kuruş ve 5 kuruş basılmadı

Darphane verileri: Son beş ayda hiç 1 kuruş ve 5 kuruş basılmadı

Darphane’nin son beş aydır hiç 1 ve 5 kuruş basmadığı bildirildi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T12:28+0300

2023-06-11T12:28+0300

2023-06-11T12:44+0300

darphane

ekonomi

bozuk para

veri

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Darphane verileri, artık alışverişlerde kullanılmayan 1 kuruş ve 5 kuruşların üretilmediğini ortaya koydu.Dünya'nın aktardığı Mayıs 2023 sonuyla ilgili verilere göre, darphane son 5 aydır hiç 1 ve 5 kuruş basmadı. Darphane Nisan 2023’te de 25 kuruş basmadı. Geçen yılın tümünde ise dört ay 1 kuruş, bir ay da 5 kuruş basılmadı.Darphane verilerine göre, halen tedavülde olan bozuk para sayısı 11 milyar 699 milyon adede ulaştı. Bu paraların yüzde 2.9’u 1 kuruş, yüzde 20.2’si 5 kuruş, yüzde 20.3’ü 10 kuruş, yüzde 15’i 25 kuruş, yüzde 12.3’ü 50 kuruş ve yüzde 29.3’ü 1 liradan oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230411/madeni-paralarda-degisiklik-1069495951.html

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darphane, bozuk para, veri