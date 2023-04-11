https://sputniknews.com.tr/20230411/madeni-paralarda-degisiklik-1069495951.html

Madeni paralarda değişiklik

Madeni paralarda değişiklik

Artan maliyetlerden sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü madeni paralarda değişikliğe gitti. İlk etapta daha hafif olan bir lira ve 50 kuruşlar... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T08:50+0300

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ekonomi

türkiye

madeni para

darphane

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı.Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı.Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü.Görünüşü eskilerle aynı gibi olsa da yeni paralar biraz daha ince.1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20211220/chpli-yalim-1-liranin-maliyeti-1-lira-61-kurus-oldu-1051946190.html

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türkiye, madeni para, darphane