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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 13 Haziran'da toplanacağını belirterek, "Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T02:34+0300
2023-06-11T02:34+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ'da ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışına katıldı. Yılmaz konuşmasına, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada şehit olanlara rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek başladı.Cevdet Yılmaz, "Hadiseyle ilgili tüm kurumlarımız ilk anından itibaren teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Her türlü boyutuyla olayın adli ve idari soruşturması da devam ediyor. İlk değerlendirmelere göre bir kimyasal tepkimeden oluştuğu tahmin ediliyor ama detaylı bir şekilde tüm bu adli, idari soruşturmalar tamamlandığında kamuoyu mutlaka bilgilendirilecektir" diye konuştu.ODTÜ mezunu ve vakfın üyesi olan Yılmaz, bu ailenin bir mensubu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini ileten Yılmaz, şöyle devam etti:Vakıfların sadece sosyal, kültürel anlamda değil, demokrasi açısından da son derece kıymetli yapılanmalar olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bu vakfımızın, ülkemizin kalkınmasına, demokrasisine, kültürüne, sanatına, ilmine önemli katkılar vermesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Konağın hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, destek veren ve emeği geçenleri tebrik ederek, "Bu kurumun içinde ülkemiz için, milletimiz için, tüm insanlık için hayırlı hizmetlerin, güzel çalışmaların yapılmasını diliyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tören sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.1988 yılında ODTÜ'den mezun olduğunu ve ODTÜ'nün yurdunda kaldığını anlatan Yılmaz, vakfın kurulmasında birçok insanın gönüllü katkısı ve çabası olduğunun altını çizdi.Bir ülke için en büyük kaynağın insan olduğuna işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 13 Haziran'da yapılacak toplantısına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi:"İşçiyi memnun edecek bir sonuç çıkacak diyebilir miyiz?" sorusunu ise Yılmaz, şöyle cevapladı:Açılış programında Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı (MEBİVA) Başkanı Abdullah Cengiz Makas, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, eski bakan Fikri Işık, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rumeli de birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Vakıf Başkanı Makas tarafından Yılmaz'a hediye takdim edildi, Yılmaz ve diğer davetliler konağın açılış kurdelesini kesti.
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cevdet yılmaz, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, odtü, odtü deniz bilimleri enstitüsü, recep tayyip erdoğan
cevdet yılmaz, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, odtü, odtü deniz bilimleri enstitüsü, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması

02:34 11.06.2023
© HUZEYFE TARIK YAMAN-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© HUZEYFE TARIK YAMAN-
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 13 Haziran'da toplanacağını belirterek, "Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ'da ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışına katıldı. Yılmaz konuşmasına, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada şehit olanlara rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek başladı.
Cevdet Yılmaz, "Hadiseyle ilgili tüm kurumlarımız ilk anından itibaren teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Her türlü boyutuyla olayın adli ve idari soruşturması da devam ediyor. İlk değerlendirmelere göre bir kimyasal tepkimeden oluştuğu tahmin ediliyor ama detaylı bir şekilde tüm bu adli, idari soruşturmalar tamamlandığında kamuoyu mutlaka bilgilendirilecektir" diye konuştu.
ODTÜ mezunu ve vakfın üyesi olan Yılmaz, bu ailenin bir mensubu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini ileten Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bizim medeniyetimiz iyilik ve yardımlaşmayla bezeli bir vakıf medeniyetidir. Gönül coğrafyamızda sivil toplum kültürümüzün tarihi izlerine, bu coğrafyanın her köşesinde rastlamak mümkündür. Ama en zengin olduğu coğrafyanın da Anadolu coğrafyası olduğunu özellikle belirtmek isterim. Biz de tarihten aldığımız bu şuurla, bu mirasla vakıf kültürünü, modern dünyanın şartlarında yaşatmaya, geliştirmeye gayret ediyoruz."
Vakıfların sadece sosyal, kültürel anlamda değil, demokrasi açısından da son derece kıymetli yapılanmalar olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bu vakfımızın, ülkemizin kalkınmasına, demokrasisine, kültürüne, sanatına, ilmine önemli katkılar vermesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Konağın hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, destek veren ve emeği geçenleri tebrik ederek, "Bu kurumun içinde ülkemiz için, milletimiz için, tüm insanlık için hayırlı hizmetlerin, güzel çalışmaların yapılmasını diliyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tören sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1988 yılında ODTÜ'den mezun olduğunu ve ODTÜ'nün yurdunda kaldığını anlatan Yılmaz, vakfın kurulmasında birçok insanın gönüllü katkısı ve çabası olduğunun altını çizdi.
Bir ülke için en büyük kaynağın insan olduğuna işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
"Yetişmiş, liyakatli, donanımlı insan, kalkınmanın da demokrasinin de ilerlemenin de en temel unsurudur. ODTÜ'den de bu anlamda çok iyi insanlar yetişti, gerek iş dünyamıza gerek bürokrasiye gerek siyasete. Bundan sonra da bu vakıf aracılığıyla inşallah düşünce dünyamıza, teknolojik birtakım açılımlarımıza, ülkemizin kalkınma süreçlerine güzel katkıları olacağına yürekten inanıyorum. Ben de bir gönüllü olarak bu vakfa katkıda bulunmaya devam edeceğim."
Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 13 Haziran'da yapılacak toplantısına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi:
"Komisyon toplanacak. Biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil asgari ücret müzakereleri. İşçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de Bakanlığımız, kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, detayları tartışmanın bir anlamı yok. Müzakerelerin sonucunun şimdiden çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."
"İşçiyi memnun edecek bir sonuç çıkacak diyebilir miyiz?" sorusunu ise Yılmaz, şöyle cevapladı:
"AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur, çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu temel bir ilkesidir, yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden bugüne hep bu politikayı izledik, bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz."
Açılış programında Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı (MEBİVA) Başkanı Abdullah Cengiz Makas, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, eski bakan Fikri Işık, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rumeli de birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Vakıf Başkanı Makas tarafından Yılmaz'a hediye takdim edildi, Yılmaz ve diğer davetliler konağın açılış kurdelesini kesti.
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