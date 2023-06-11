https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-asgari-ucret-aciklamasi-1072274996.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 13 Haziran'da toplanacağını belirterek, "Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T02:34+0300

2023-06-11T02:34+0300

2023-06-11T02:34+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

odtü

odtü deniz bilimleri enstitüsü

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ'da ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışına katıldı. Yılmaz konuşmasına, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada şehit olanlara rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek başladı.Cevdet Yılmaz, "Hadiseyle ilgili tüm kurumlarımız ilk anından itibaren teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Her türlü boyutuyla olayın adli ve idari soruşturması da devam ediyor. İlk değerlendirmelere göre bir kimyasal tepkimeden oluştuğu tahmin ediliyor ama detaylı bir şekilde tüm bu adli, idari soruşturmalar tamamlandığında kamuoyu mutlaka bilgilendirilecektir" diye konuştu.ODTÜ mezunu ve vakfın üyesi olan Yılmaz, bu ailenin bir mensubu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini ileten Yılmaz, şöyle devam etti:Vakıfların sadece sosyal, kültürel anlamda değil, demokrasi açısından da son derece kıymetli yapılanmalar olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bu vakfımızın, ülkemizin kalkınmasına, demokrasisine, kültürüne, sanatına, ilmine önemli katkılar vermesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Konağın hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, destek veren ve emeği geçenleri tebrik ederek, "Bu kurumun içinde ülkemiz için, milletimiz için, tüm insanlık için hayırlı hizmetlerin, güzel çalışmaların yapılmasını diliyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tören sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.1988 yılında ODTÜ'den mezun olduğunu ve ODTÜ'nün yurdunda kaldığını anlatan Yılmaz, vakfın kurulmasında birçok insanın gönüllü katkısı ve çabası olduğunun altını çizdi.Bir ülke için en büyük kaynağın insan olduğuna işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 13 Haziran'da yapılacak toplantısına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi:"İşçiyi memnun edecek bir sonuç çıkacak diyebilir miyiz?" sorusunu ise Yılmaz, şöyle cevapladı:Açılış programında Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı (MEBİVA) Başkanı Abdullah Cengiz Makas, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, eski bakan Fikri Işık, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rumeli de birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Vakıf Başkanı Makas tarafından Yılmaz'a hediye takdim edildi, Yılmaz ve diğer davetliler konağın açılış kurdelesini kesti.

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cevdet yılmaz, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, odtü, odtü deniz bilimleri enstitüsü, recep tayyip erdoğan