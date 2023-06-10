Koca'dan Elmadağ'daki patlamayla ilgili açıklama: 5 can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır

Ankara Elmadağ’da bir fabrikada meydana gelen patlamada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.



İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli…