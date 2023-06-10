Koca'dan Elmadağ'daki patlamayla ilgili açıklama: 5 can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır
17:56 10.06.2023 (güncellendi: 18:08 10.06.2023)
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
© İHA / SAMET DOĞRU
Sağlık Bakanı Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin "İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. 5 can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. 5 can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır. Allah benzer kazalardan korusun."
Ankara Elmadağ’da bir fabrikada meydana gelen patlamada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2023
İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli…