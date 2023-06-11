Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumunda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
07:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
07:11
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
07:24
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
07:29
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
07:46
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
08:16
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
08:29
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
08:44
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
09:15
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
09:29
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
13:10
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
13:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
13:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
13:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
14:20
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
14:40
2 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
14:50
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
15:00
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
15:30
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
16:10
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
16:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
16:30
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
17:15
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
17:30
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
17:40
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
18:10
3 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
18:20
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
18:45
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
18:50
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
19:15
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
19:45
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
20:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
20:45
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:20
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
13:09
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
13:31
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
14:13
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
14:51
8 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
15:01
1 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
15:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
18:15
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230611/biperjoy-siklon-firtinasi-sebebiyle-pakistan-ve-hindistan-yuksek-alarm-durumunda-1072304705.html
Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumunda
Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumunda
Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumuna geçti. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T22:17+0300
2023-06-11T22:17+0300
dünya
asya & pasifik
hindistan
pakistan
fırtına
alarm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072305101_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_029ac2a2702084fc734f72b02a74b43c.jpg
Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Meteoroloji Departmanı'ndan şiddetli fırtına ve yağışların 15 Haziran'da ülkenin sahil kıyısına ulaşmasının beklendiği belirtildi.Pakistan Meteoroloji Departmanından Sardar Sarfaraz, Biperjoy siklon fırtınasının Karaçi'ye 760 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Fırtınanın gücü daha da yoğunlaştı ve 'yüksek şiddetliden' 'son derece şiddetli' kategorisine girdi" dedi.Sarfaraz, fırtınanın Pakistan'ın güneydoğusu ve Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaleti arasındaki uluslararası deniz sınırından geçmekte olduğunu belirterek, Biperjoy'un Pakistan'ın güneydoğu kıyılarını hızı saatte 100-120 kilometreye varan rüzgar ve boyu 4 metreyi aşan gelgitlerle vurmasının büyük bir olasılık olduğunu söyledi.Sarfaraz, sahil şeridinde sel yaşanmasının mümkün olduğunu bildirdi.Başbakan Şerif'ten talimatBaşbakan Şahbaz Şerif, arama kurtarma ekiplerine talimat vererek, olası sel ve şiddetli yağmura karşı tüm önlemlerin alınmasını istedi.Şu ana kadar fırtınanın vurması beklenen kıyı şeridinde herhangi bir tahliye operasyonu talimatı verilmedi.Öte yandan Sind eyaletinde tüm arama kurtarma personelinin tatilleri iptal edildi.Liman yetkilileri ise burada demirli gemi ve tekneleri güvenli bölgelere yerleştirmeye başladı.Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar balıkçıların denize açılmalarını ve sahillere girişleri dün yasaklamıştı.1999'da Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ndeki 3. dereceye eşdeğer bir fırtına, Pakistan'ın Thatta bölgesini vurmuş ve 6 bin 200 kişinin ölümüne yol açmıştı.HindistanHindistan Meteoroloji Departmanı'ndan yapılan açıklamada da Umman Denizi'nin orta doğu ve bitişiğindeki batı merkezinde tüm balıkçılık operasyonlarının 15 Haziran'a kadar askıya alınması tavsiye edildi.Açıklamada, balıkçılardan 12-15 Haziran'da Umman Denizi'nin merkezine ve kuzey bölgelerine gidilmemesi istendi.Gucerat eyaletinin Sauraştra ve Kutch sahillerinde de sarı alarm verildi.Beklenen şiddetli yağmur ve güçlü rüzgarlara karşı halka uyarıda bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230611/-ankarada-kuvvetli-saganak-etkili-oluyor-1072291796.html
hindistan
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072305101_91:0:739:486_1920x0_80_0_0_36a594087bc3d5b5f12df53a354b9810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, hindistan, pakistan, fırtına, alarm
asya & pasifik, hindistan, pakistan, fırtına, alarm

Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumunda

22:17 11.06.2023
© AABiperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumuna geçti.
Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumuna geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumuna geçti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Meteoroloji Departmanı'ndan şiddetli fırtına ve yağışların 15 Haziran'da ülkenin sahil kıyısına ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Pakistan Meteoroloji Departmanından Sardar Sarfaraz, Biperjoy siklon fırtınasının Karaçi'ye 760 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Fırtınanın gücü daha da yoğunlaştı ve 'yüksek şiddetliden' 'son derece şiddetli' kategorisine girdi" dedi.
Sarfaraz, fırtınanın Pakistan'ın güneydoğusu ve Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaleti arasındaki uluslararası deniz sınırından geçmekte olduğunu belirterek, Biperjoy'un Pakistan'ın güneydoğu kıyılarını hızı saatte 100-120 kilometreye varan rüzgar ve boyu 4 metreyi aşan gelgitlerle vurmasının büyük bir olasılık olduğunu söyledi.
Sarfaraz, sahil şeridinde sel yaşanmasının mümkün olduğunu bildirdi.

Başbakan Şerif'ten talimat

Başbakan Şahbaz Şerif, arama kurtarma ekiplerine talimat vererek, olası sel ve şiddetli yağmura karşı tüm önlemlerin alınmasını istedi.
Şu ana kadar fırtınanın vurması beklenen kıyı şeridinde herhangi bir tahliye operasyonu talimatı verilmedi.
Öte yandan Sind eyaletinde tüm arama kurtarma personelinin tatilleri iptal edildi.
Liman yetkilileri ise burada demirli gemi ve tekneleri güvenli bölgelere yerleştirmeye başladı.
Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar balıkçıların denize açılmalarını ve sahillere girişleri dün yasaklamıştı.
1999'da Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ndeki 3. dereceye eşdeğer bir fırtına, Pakistan'ın Thatta bölgesini vurmuş ve 6 bin 200 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Hindistan

Hindistan Meteoroloji Departmanı'ndan yapılan açıklamada da Umman Denizi'nin orta doğu ve bitişiğindeki batı merkezinde tüm balıkçılık operasyonlarının 15 Haziran'a kadar askıya alınması tavsiye edildi.
Açıklamada, balıkçılardan 12-15 Haziran'da Umman Denizi'nin merkezine ve kuzey bölgelerine gidilmemesi istendi.
Gucerat eyaletinin Sauraştra ve Kutch sahillerinde de sarı alarm verildi.
Beklenen şiddetli yağmur ve güçlü rüzgarlara karşı halka uyarıda bulunuldu.
Ankara'da yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
YAŞAM
Ankara'da kuvvetli sağanak: Cadde ve sokaklar su altında kaldı
15:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала