https://sputniknews.com.tr/20230611/biperjoy-siklon-firtinasi-sebebiyle-pakistan-ve-hindistan-yuksek-alarm-durumunda-1072304705.html

Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumunda

Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumunda

Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumuna geçti. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T22:17+0300

2023-06-11T22:17+0300

2023-06-11T22:17+0300

dünya

asya & pasifik

hindistan

pakistan

fırtına

alarm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072305101_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_029ac2a2702084fc734f72b02a74b43c.jpg

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Meteoroloji Departmanı'ndan şiddetli fırtına ve yağışların 15 Haziran'da ülkenin sahil kıyısına ulaşmasının beklendiği belirtildi.Pakistan Meteoroloji Departmanından Sardar Sarfaraz, Biperjoy siklon fırtınasının Karaçi'ye 760 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Fırtınanın gücü daha da yoğunlaştı ve 'yüksek şiddetliden' 'son derece şiddetli' kategorisine girdi" dedi.Sarfaraz, fırtınanın Pakistan'ın güneydoğusu ve Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaleti arasındaki uluslararası deniz sınırından geçmekte olduğunu belirterek, Biperjoy'un Pakistan'ın güneydoğu kıyılarını hızı saatte 100-120 kilometreye varan rüzgar ve boyu 4 metreyi aşan gelgitlerle vurmasının büyük bir olasılık olduğunu söyledi.Sarfaraz, sahil şeridinde sel yaşanmasının mümkün olduğunu bildirdi.Başbakan Şerif'ten talimatBaşbakan Şahbaz Şerif, arama kurtarma ekiplerine talimat vererek, olası sel ve şiddetli yağmura karşı tüm önlemlerin alınmasını istedi.Şu ana kadar fırtınanın vurması beklenen kıyı şeridinde herhangi bir tahliye operasyonu talimatı verilmedi.Öte yandan Sind eyaletinde tüm arama kurtarma personelinin tatilleri iptal edildi.Liman yetkilileri ise burada demirli gemi ve tekneleri güvenli bölgelere yerleştirmeye başladı.Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar balıkçıların denize açılmalarını ve sahillere girişleri dün yasaklamıştı.1999'da Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ndeki 3. dereceye eşdeğer bir fırtına, Pakistan'ın Thatta bölgesini vurmuş ve 6 bin 200 kişinin ölümüne yol açmıştı.HindistanHindistan Meteoroloji Departmanı'ndan yapılan açıklamada da Umman Denizi'nin orta doğu ve bitişiğindeki batı merkezinde tüm balıkçılık operasyonlarının 15 Haziran'a kadar askıya alınması tavsiye edildi.Açıklamada, balıkçılardan 12-15 Haziran'da Umman Denizi'nin merkezine ve kuzey bölgelerine gidilmemesi istendi.Gucerat eyaletinin Sauraştra ve Kutch sahillerinde de sarı alarm verildi.Beklenen şiddetli yağmur ve güçlü rüzgarlara karşı halka uyarıda bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230611/-ankarada-kuvvetli-saganak-etkili-oluyor-1072291796.html

hindistan

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, hindistan, pakistan, fırtına, alarm