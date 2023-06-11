https://sputniknews.com.tr/20230611/ak-partili-yildirim-turkiyeyi-dunyanin-parmakla-gosterilen-ulkeleri-arasina-sokacagiz-1072268684.html

AK Partili Yıldırım: Türkiye'yi dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokacağız

AK Partili Yıldırım: Türkiye'yi dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin artık geride kaldığını belirterek, ''5 yıl boyunca artık seçim değil geçimi... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T00:07+0300

2023-06-11T00:07+0300

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türkiye

ak parti

binali yıldırım

recep tayyip erdoğan

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Zeytinburnu Belediyesi'nce düzenlenen 24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuşan Yıldırım, Ankara'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 işçiye Allah'tan rahmet diledi.'5 yıl boyunca artık seçim değil geçimi konuşacağız'Seçimlerin tamamlandığını, bundan sonra projelere odaklanacaklarını ifade eden Yıldırım, ''14 Mayıs'ta bir seçim yaptık. Yetmedi, 28 Mayıs'ta da eksiğimiz vardı, onu tamamladık. Böylece önümüzdeki 5 yılı artık görünür, belirgin hale getirdik. 5 yıl boyunca artık seçim değil geçimi konuşacağız. Memleket meselelerini konuşacağız. İnsanlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürecek projeleri, işleri yapmaya odaklanacağız" dedi.Merkez Efendi'nin 16'ncı yüzyılda Kanuni döneminde yaşadığını, o dönemde birçok şehirde eğitim gördüğünü ve verdiğini, ününün bugünlere kadar geldiğini anlatan Yıldırım, "Bakmayın öyle bizi küçümseyenlere, yersiz yersiz konuşanlara, Türkiye iyi yolda, emin adımlarla geleceğe doğru ilerliyor" diye konuştu.Yıldırım, yüz yıl önce Atatürk'ün bu ülkeyi işgalden kurtardığını ve Cumhuriyet'i kurduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bayrağı devralan ve Cumhuriyet'i Türkiye Yüzyılı'na götürecek liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.Binali Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde evelallah Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ortaya koyduğu vizyonu 21. yüzyıla taşıyacak ve dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına ülkemizi sokacağız. Bu konuda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.Avrasya Tüneli'ni kullanarak Pendik'ten Zeytinburnu'na 30 dakikada geldiğini kaydeden Yıldırım, "Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, hızlı treni, tünelleri, köprüleri, gönülleri, yolları da yaptık. Elhamdülillah milletimiz de bunu takdir etti ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mızı tekrar seçti" diye konuştu.Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mesir macunu dağıttı.Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, konser, seminer, atölye çalışmaları, dinleti, kültür gezisi, gösteri, yarışma ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.9 gün boyunca her akşam farklı bir etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde Alişan, İkilem, Kutsi ve Volkan Arslan gibi isimler sahne alacak.

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