Adana ve Kuşadası Körfezi'nde peş peşe deprem
09:17 11.06.2023 (güncellendi: 09:24 11.06.2023)
© AADeprem
© AA
Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dakikalar sonra Adana 4.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası'nın 10 kilometre açığında
Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7.52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.98 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-06-11
Saat:07:42:00 TSİ
Enlem:37.754 N
Boylam:27.122 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/JZDFIVjzur@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Yine AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 4.85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-11
Saat:07:47:13 TSİ
Enlem:37.888 N
Boylam:36.236 E
Derinlik:4.85 km
Detay:https://t.co/OWAEUL93Rv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
9 Haziran , 06:31