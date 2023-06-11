https://sputniknews.com.tr/20230611/adana-ve-kusadasi-korfezinde-pes-pese-deprem-1072278698.html

Adana ve Kuşadası Körfezi'nde peş peşe deprem

Adana ve Kuşadası Körfezi'nde peş peşe deprem

Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dakikalar sonra Adana 4.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T09:17+0300

2023-06-11T09:17+0300

2023-06-11T09:24+0300

türkiye

adana

deprem

kuşadası

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Kuşadası'nın 10 kilometre açığındaKuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7.52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Adana'da 4 büyüklüğünde depremYine AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 4.85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230609/erzincanda-4-buyuklugunde-deprem-1072208866.html

türkiye

adana

kuşadası

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