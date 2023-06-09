https://sputniknews.com.tr/20230609/erzincanda-4-buyuklugunde-deprem-1072208866.html
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T06:31+0300
2023-06-09T06:31+0300
2023-06-09T06:31+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
erzincan
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AFAD, saat 04.49'da merkez üssü Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 16.52 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230608/deprem-bolgesinde-yks-basvurulari-artti-1072171922.html
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Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 04.49'da merkez üssü Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği 16.52 kilometre olarak kaydedildi.