94 Rusya askeri Ukrayna'daki esaretten kurtuldu
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidin Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu interaktif haritada son gelişmeler
© Sputnik / РИА Новости/
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'le yürütülen müzakereler sonucunda 94 Rus askerin esaretten kurtularak ülkelerine döndüğünü açıkladı.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında Kiev'in kontrolündeki topraklarda esir düşen 94 asker daha Rusya'ya döndü.
Bakanlık, "11 Haziran'da, esarette ölümcül tehlike altında bulunan 94 Rus askeri, yürütülen müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" dedi.
Bakanlık, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına gönderileceğini bildirdi.
Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulacağını da kaydetti.
Bakanlık, "11 Haziran'da, esarette ölümcül tehlike altında bulunan 94 Rus askeri, yürütülen müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" dedi.
Bakanlık, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına gönderileceğini bildirdi.
Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulacağını da kaydetti.