https://sputniknews.com.tr/20230610/tunusta-nahda-hareketi-lideri-gannusiye-bir-davadan-daha-tutuklama-karari-1072246084.html

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Gannuşi’ye bir davadan daha tutuklama kararı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Gannuşi’ye bir davadan daha tutuklama kararı

Tunus'ta iki ayı aşkın süredir tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler bağlantılı Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi hakkında 'gizli örgüt' soruşturması... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T00:27+0300

2023-06-10T00:27+0300

2023-06-10T00:27+0300

dünya

raşid gannuşi

tunus

tutuklama kararı

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Eski Tunus Meclis Başkanı ve Müslüman Kardeşler bağlantılı Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 'gizli örgüt' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verildi.Başkent Tunus’ta yer alan Aryana Asliye Mahkemesi, iki ayı aşkın süredir tutuklu yargılanan Gannuşi hakkında 'gizli örgüt' soruşturması kapsamında yeni bir karar verdi.Mahkeme, Nahda Hareketi ile ilgili iktidar ortağı olduğu döneme ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Raşid el-Gannuşi'nin tutuklu yargılanmasına hükmetti.Geçen yıl mayıs ayında, Nahda Hareketi tarafından oluşturulduğu iddia edilen gizli örgüt aracılığıyla devlet görevlisi olmayan sivil kişilere devlet sırrını ifşa etmek, devlet görevlisi olarak şahsen veya başkaları aracılığıyla hediye kabul etmek, başkaları adına hak ve imtiyazlar talep etmek gibi suçlamalarla Gannuşi ve beraberindeki 33 kişi için yurtdışı çıkış yasağı konulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230420/tunusta-nahda-lideri-gannusi-tutuklandi--1069945257.html

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