https://sputniknews.com.tr/20230420/tunusta-nahda-lideri-gannusi-tutuklandi--1069945257.html

Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi tutuklandı

Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi tutuklandı

Tunus'ta en Nahda lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T10:26+0300

2023-04-20T10:26+0300

2023-04-20T10:26+0300

dünya

tunus

raşid gannuşi

nahda hareketi

tutuklanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069945102_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_87fa3c06ffad8beb4507115ea333bf1f.jpg

17 Nisan’da iftar vaktinde güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı. Nahda Hareketi’ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi’nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın 'devlet güvenliğine karşı komplo' dosyası kapsamında olduğunu kaydetti. Gannuşi’nin beraberinde gözaltına alınan en Nahda ileri gelenlerinden Muhammed el Kumani ile Bilkasım Hasan ile diğer 6 üyesinin aynı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230418/tunusta-gannusiye-gozaltinin-ardindan-nahdanin-ofisleri-kapatildi-1069844693.html

tunus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tunus, raşid gannuşi, nahda hareketi, tutuklanma