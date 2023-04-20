https://sputniknews.com.tr/20230420/tunusta-nahda-lideri-gannusi-tutuklandi--1069945257.html
Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi tutuklandı
Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi tutuklandı
Tunus'ta en Nahda lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T10:26+0300
2023-04-20T10:26+0300
2023-04-20T10:26+0300
dünya
tunus
raşid gannuşi
nahda hareketi
tutuklanma
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17 Nisan’da iftar vaktinde güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı. Nahda Hareketi’ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi’nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın 'devlet güvenliğine karşı komplo' dosyası kapsamında olduğunu kaydetti. Gannuşi’nin beraberinde gözaltına alınan en Nahda ileri gelenlerinden Muhammed el Kumani ile Bilkasım Hasan ile diğer 6 üyesinin aynı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230418/tunusta-gannusiye-gozaltinin-ardindan-nahdanin-ofisleri-kapatildi-1069844693.html
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tunus, raşid gannuşi, nahda hareketi, tutuklanma
tunus, raşid gannuşi, nahda hareketi, tutuklanma
Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi tutuklandı
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Tunus'ta en Nahda lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı.
17 Nisan’da iftar vaktinde güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı.
Nahda Hareketi’ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi’nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın 'devlet güvenliğine karşı komplo' dosyası kapsamında olduğunu kaydetti.
Gannuşi’nin beraberinde gözaltına alınan en Nahda ileri gelenlerinden Muhammed el Kumani ile Bilkasım Hasan ile diğer 6 üyesinin aynı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.