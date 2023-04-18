https://sputniknews.com.tr/20230418/tunusta-gannusiye-gozaltinin-ardindan-nahdanin-ofisleri-kapatildi-1069844693.html
Tunus'ta Gannuşi'ye gözaltının ardından Nahda'nın ofisleri kapatıldı
Tunus'ta Gannuşi'ye gözaltının ardından Nahda'nın ofisleri kapatıldı
Arap İsyanları döneminin beşiği Tunus'ta anayasa değişikliğiyle çok geniş yetkileri elinde toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said’e yönelik muhalefetin İhvan kanadı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T13:46+0300
2023-04-18T13:46+0300
2023-04-18T13:58+0300
dünya
tunus
nahda hareketi
nahda (parti)
en nahda
raşid gannuşi
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Tunus'ta İhvan çizgisindeki en Nahda'nın lideri Raşid el Gannuşi'nin evine baskın düzenlenerek gözaltına alınması sonrası, parti genel merkezinde arama yapan polisin partinin hem merkezi hem de ofislerini kapattığı duyuruldu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nahda'nın üst düzey yetkilisi Riyad eş Şuaybi, partinin başkentteki genel merkezine gelen polisin arama için herkese binayı boşaltma emri vermesinin ardından genel merkezi kapattığını söyledi. Şuaybi "Polis, partinin ülkenin başka yerlerindeki diğer ofislerini de kapattı ve bu binalarda herhangi bir toplantıyı yasakladı" dedi. Nahda, Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından parlamentonun feshedilmesinden önce meclisteki en büyük partiydi.
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Tunus'ta Gannuşi'ye gözaltının ardından Nahda'nın ofisleri kapatıldı
13:46 18.04.2023 (güncellendi: 13:58 18.04.2023) Abone ol
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Arap İsyanları döneminin beşiği Tunus'ta anayasa değişikliğiyle çok geniş yetkileri elinde toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said’e yönelik muhalefetin İhvan kanadı liderinin gözaltına alınmasının ardından parti ofisleri de kapatıldı.
Tunus'ta İhvan çizgisindeki en Nahda'nın lideri Raşid el Gannuşi'nin evine baskın düzenlenerek gözaltına alınması sonrası, parti genel merkezinde arama yapan polisin partinin hem merkezi hem de ofislerini kapattığı duyuruldu.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nahda'nın üst düzey yetkilisi Riyad eş Şuaybi, partinin başkentteki genel merkezine gelen polisin arama için herkese binayı boşaltma emri vermesinin ardından genel merkezi kapattığını söyledi.
Şuaybi "Polis, partinin ülkenin başka yerlerindeki diğer ofislerini de kapattı ve bu binalarda herhangi bir toplantıyı yasakladı" dedi.
Nahda, Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından parlamentonun feshedilmesinden önce meclisteki en büyük partiydi.