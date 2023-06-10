https://sputniknews.com.tr/20230610/sinan-ogandan-kilicdaroglunun-sozlerine-itiraz-senin-degil-benim-basarim-1072261070.html
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine itiraz: Senin değil benim başarım
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine itiraz: Senin değil benim başarım
Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu"... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T16:08+0300
2023-06-10T16:08+0300
2023-06-10T16:08+0300
sinan oğan
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
chp
ak parti
ata ittifakı
seçim
2023
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu. Bu zamana kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'dan itiraz geldi.Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afedersiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu, seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık. Sizin taraftarlarınız seçimden önce Muharrem İnce'ye yaptıkları linci bana da yaptılar ve ben de eğer bu linç karşısında Sayın İnce gibi çekilmiş olsaydım seçimler ikinci tura kalamıyordu. İlk turda Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmış olacaktı. Şimdi kalkıp seçimlerin ikinci tura bırakılmasını kendi başarınız olarak göstermeniz biraz tuhaf olmuş" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230610/sedat-pekerden-hakkindaki-iddialarla-ilgili-paylasim-1072260397.html
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sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, ak parti, ata ittifakı, seçim, 2023, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, aday, oy, sandık
sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, ak parti, ata ittifakı, seçim, 2023, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, aday, oy, sandık
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine itiraz: Senin değil benim başarım
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Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu" sözlerine itiraz etti. Oğan "Ben çekilseydim 2. tura kalmazdı. Kendi başarınız gibi göstermeyin" dedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu. Bu zamana kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'dan itiraz geldi.
Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afedersiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu, seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık. Sizin taraftarlarınız seçimden önce Muharrem İnce'ye yaptıkları linci bana da yaptılar ve ben de eğer bu linç karşısında Sayın İnce gibi çekilmiş olsaydım seçimler ikinci tura kalamıyordu. İlk turda Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmış olacaktı. Şimdi kalkıp seçimlerin ikinci tura bırakılmasını kendi başarınız olarak göstermeniz biraz tuhaf olmuş" ifadelerine yer verdi.