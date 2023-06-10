https://sputniknews.com.tr/20230610/sinan-ogandan-kilicdaroglunun-sozlerine-itiraz-senin-degil-benim-basarim-1072261070.html

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine itiraz: Senin değil benim başarım

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine itiraz: Senin değil benim başarım

Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu"... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T16:08+0300

2023-06-10T16:08+0300

2023-06-10T16:08+0300

sinan oğan

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

chp

ak parti

ata ittifakı

seçim

2023

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu. Bu zamana kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'dan itiraz geldi.Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afedersiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu, seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık. Sizin taraftarlarınız seçimden önce Muharrem İnce'ye yaptıkları linci bana da yaptılar ve ben de eğer bu linç karşısında Sayın İnce gibi çekilmiş olsaydım seçimler ikinci tura kalamıyordu. İlk turda Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmış olacaktı. Şimdi kalkıp seçimlerin ikinci tura bırakılmasını kendi başarınız olarak göstermeniz biraz tuhaf olmuş" ifadelerine yer verdi.

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