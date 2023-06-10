https://sputniknews.com.tr/20230610/rus-senator-kovitidi-abd-ukraynadaki-catismanin-organizatoru-ve-suc-ortagi-1072255915.html

Rus senatör Kovitidi: ABD, Ukrayna'daki çatışmanın organizatörü ve suç ortağı

Rus senatör Kovitidi: ABD, Ukrayna'daki çatışmanın organizatörü ve suç ortağı

Kırım Senatörü Kovitidi, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın organizatörü ve suç ortağı olduğunu ifade etti. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T12:25+0300

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olga kovitidi

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Sputnik’e demecinde ABD’nin tüm kırmızı çizgileri aştığını ve kendisini Ukrayna'daki ihtilafın suç organizatörü ve suç ortağı olarak gösterdiğini belirtti.Kovitidi, “ABD mevcut tüm kırmızı çizgileri aştı ve kendisini alenen Beyaz Saray tarafından Ukrayna'da başlatılan savaşın suç organizatörü ve suç ortağı olarak gösterdi. Washington artık Rusya'ya zarar vermeyi amaçlayan aktif eylemlerini gizleyemiyor” dedi.Amerikalıların Avrupa ülkelerini ‘ne pahasına olursa olsun’ bu silahlı çatışmaya çekmeye çalıştıklarına vurgu yapan Kovitidi, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby'nin, Vladimir Zelenskiy'in sadece ABD'den değil, 50 ortağından da ‘gerekli tüm desteği alacağına’ ilişkin sözlerini anımsatarak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının başarısızlığa mahkum olduğu ve ABD'nin Ukrayna'daki savaşı kışkırtma, finanse etme, katılma ve yürütmede suç ortaklığının Amerikalılar için tehlikeli olabileceği gerçeğini Beyaz Saray görmemekte ısrar ediyor" diye konuştu.Senatör, Beyaz Saray’ın ABD’deki 2024 başkanlık seçimleri öncesinde, ne pahasına olursa olsun Amerikalıları gerçek sorunlardan uzaklaştırmaya, iç siyasi gündemi yumuşatmaya ve dışarıya taşımaya çalıştığını vurguladı

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