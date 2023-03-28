https://sputniknews.com.tr/20230328/trump-yine-acikladi-ukrayna-krizini-24-saatte-cozerim-ancak-nasil-cozecegimi-soylemem-1068856161.html

Trump yine açıkladı: Ukrayna krizini 24 saatte çözerim, ancak nasıl çözeceğimi söylemem

Trump yine açıkladı: Ukrayna krizini 24 saatte çözerim, ancak nasıl çözeceğimi söylemem

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinin sonuna kadar Ukrayna krizi bitmezse ve Beyaz Saray'a yeniden seçilirse, 'bir gün içinde' bir barış... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T15:44+0300

2023-03-28T15:44+0300

2023-03-28T15:44+0300

dünya

abd

rusya

ukrayna

donald trump

barış

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizini 'bir günde çözeceği' yönündeki iddialarını yeniden dile getirdi. Zelenskiy ile Putin arasındaki müzakerelerin 'kolay' olacağını savunan Trump, “Çözülmezse, Zelenskiy ve Putin ile 24 saat içinde çözebilirim, çok kolay bir müzakere yolu var. Ancak size bunun ne olduğunu söylemek istemiyorum çünkü o zaman bunu kullanamam. Bir gün içinde çözerim, aralarında barış olur" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, çatışmaların daha kötüye gidebileceğini savunarak, "Bu aptalların yaptıkları yüzünden, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının çerez gibi görünmesine yol açacak bir nükleer dünya savaşıyla sonuçlanacak bir Üçüncü Dünya Savaşı'na girmemiz mümkün, " ifadelerini kullandı.Öte yandan Trump, 'Putin'le çok iyi anlaştığını' da tekrarladı ve 2020'de yeniden seçilseydi Rusya'nın Ukrayna'da hiç operasyon başlatmamış olacağını savundu. Eski başkan ayrıca, Ukrayna'da Rusya'ya karşı durmanın ABD için hayati bir stratejik çıkar ifade etmediğini, bunun Avrupa için yapıldığını söyleyerek "İşte bu yüzden Avrupa bizden çok daha fazlasını ya da eşitini ödemeli" dedi.

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