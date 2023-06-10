https://sputniknews.com.tr/20230610/nijerya-merkez-bankasi-baskani-emefiele-gorevden-alindi-1072247090.html

Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele, görevden alındı

Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele, görevden alındı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T01:49+0300

2023-06-10T01:49+0300

2023-06-10T01:49+0300

ekonomi

nijerya

bola ahmed tinubu

godwin emefiele

yolsuzluk

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Nijerya Federal Hükümet Sekreteri Ofisi Direktörü Willie Bassey, yaptığı yazılı açıklamada, Tinubu'nun yolsuzlukla suçlanan CBN Emefiele'yi derhal geçerli olmak üzere görevden aldığını belirtti.Bassey, bu kararın, CBN ofisinde devam eden soruşturmanın ve ekonominin finans sektöründe planlanan reformların devamı olduğunu ifade ederek, şunlar aktardı:Tinubu, seçim kampanyası sırasında, yaygın nakit sıkıntısına yol açan CBN'nin yeni naira tasarım politikasının genel seçimleri engellemeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230301/nijeryada-iktidar-partisi-adayi-tinubu-devlet-baskani-secildi-1067633169.html

nijerya

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nijerya, bola ahmed tinubu, godwin emefiele , yolsuzluk