https://sputniknews.com.tr/20230301/nijeryada-iktidar-partisi-adayi-tinubu-devlet-baskani-secildi-1067633169.html
Nijerya'da iktidar partisi adayı Tinubu, devlet başkanı seçildi
Nijerya'da iktidar partisi adayı Tinubu, devlet başkanı seçildi
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T07:04+0300
2023-03-01T07:04+0300
2023-03-01T07:04+0300
dünya
nijerya
seçim
devlet başkanı
devlet başkanlığı seçimi
bola ahmed tinubu
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Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Mahmood Yakubu, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun 8 milyon 794 bin 726 oy aldığını açıkladı.Yakubu, Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın 6 milyon 101 bin 533 oy aldığını kaydederek, İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi'nin ise 6 milyon 984 bin 520 oyda kaldığını bildirdi.Federal sistemle yönetilen Nijerya'da, devlet başkanlığı seçimini kazanabilmek için her adayın başkent bölgesi Abuja ve 36 eyaletin 24'ünde oyların yüzde 25'ini alması gerekiyor.Tinubu seçimde 12 eyalette birinci oldu, 18 eyalette de oyların yüzde 25'ini alabildi. Ana muhalefet PDP de 12 eyalette birinci olurken, LP ise 11 eyalet ve federal başkent bölgesinde birinci çıktı.Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 18 aday yarıştı. 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayan oy sayma işlemi bugün sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20220706/nijerya-devlet-baskani-buharinin-ekibine-yapilan-silahli-saldirida-iki-kisi-hafif-yaralandi-1058367827.html
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nijerya, seçim, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, bola ahmed tinubu
nijerya, seçim, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, bola ahmed tinubu
Nijerya'da iktidar partisi adayı Tinubu, devlet başkanı seçildi
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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu yeni devlet başkanı seçildi.
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Mahmood Yakubu, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun 8 milyon 794 bin 726 oy aldığını açıkladı.
Yakubu, Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın 6 milyon 101 bin 533 oy aldığını kaydederek, İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi'nin ise 6 milyon 984 bin 520 oyda kaldığını bildirdi.
Federal sistemle yönetilen Nijerya'da, devlet başkanlığı seçimini kazanabilmek için her adayın başkent bölgesi Abuja ve 36 eyaletin 24'ünde oyların yüzde 25'ini alması gerekiyor.
Tinubu seçimde 12 eyalette birinci oldu, 18 eyalette de oyların yüzde 25'ini alabildi. Ana muhalefet PDP de 12 eyalette birinci olurken, LP ise 11 eyalet ve federal başkent bölgesinde birinci çıktı.
Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 18 aday yarıştı. 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayan oy sayma işlemi bugün sona erdi.