Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230301/nijeryada-iktidar-partisi-adayi-tinubu-devlet-baskani-secildi-1067633169.html
Nijerya'da iktidar partisi adayı Tinubu, devlet başkanı seçildi
Nijerya'da iktidar partisi adayı Tinubu, devlet başkanı seçildi
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T07:04+0300
2023-03-01T07:04+0300
dünya
nijerya
seçim
devlet başkanı
devlet başkanlığı seçimi
bola ahmed tinubu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067633021_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_14b452918d2ded15f8f91f4248e7232f.jpg
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Mahmood Yakubu, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun 8 milyon 794 bin 726 oy aldığını açıkladı.Yakubu, Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın 6 milyon 101 bin 533 oy aldığını kaydederek, İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi'nin ise 6 milyon 984 bin 520 oyda kaldığını bildirdi.Federal sistemle yönetilen Nijerya'da, devlet başkanlığı seçimini kazanabilmek için her adayın başkent bölgesi Abuja ve 36 eyaletin 24'ünde oyların yüzde 25'ini alması gerekiyor.Tinubu seçimde 12 eyalette birinci oldu, 18 eyalette de oyların yüzde 25'ini alabildi. Ana muhalefet PDP de 12 eyalette birinci olurken, LP ise 11 eyalet ve federal başkent bölgesinde birinci çıktı.Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 18 aday yarıştı. 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayan oy sayma işlemi bugün sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20220706/nijerya-devlet-baskani-buharinin-ekibine-yapilan-silahli-saldirida-iki-kisi-hafif-yaralandi-1058367827.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067633021_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_8b00e0de957405b103e2617f7e9094e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, seçim, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, bola ahmed tinubu
nijerya, seçim, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, bola ahmed tinubu

Nijerya'da iktidar partisi adayı Tinubu, devlet başkanı seçildi

07:04 01.03.2023
© AP Photo / Ben CurtisAfrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu yeni devlet başkanı seçildi.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu yeni devlet başkanı seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Ben Curtis
Abone olTelegram
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu yeni devlet başkanı seçildi.
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Mahmood Yakubu, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun 8 milyon 794 bin 726 oy aldığını açıkladı.
Yakubu, Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın 6 milyon 101 bin 533 oy aldığını kaydederek, İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi'nin ise 6 milyon 984 bin 520 oyda kaldığını bildirdi.
Federal sistemle yönetilen Nijerya'da, devlet başkanlığı seçimini kazanabilmek için her adayın başkent bölgesi Abuja ve 36 eyaletin 24'ünde oyların yüzde 25'ini alması gerekiyor.
Tinubu seçimde 12 eyalette birinci oldu, 18 eyalette de oyların yüzde 25'ini alabildi. Ana muhalefet PDP de 12 eyalette birinci olurken, LP ise 11 eyalet ve federal başkent bölgesinde birinci çıktı.
Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 18 aday yarıştı. 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayan oy sayma işlemi bugün sona erdi.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
DÜNYA
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı
6 Temmuz 2022, 03:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала