https://sputniknews.com.tr/20230610/meteoroloji-saat-verdi-6-bolgede-saganak-1072250579.html
Meteoroloji saat verdi: 6 bölgede sağanak
Meteoroloji saat verdi: 6 bölgede sağanak
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, Marmara bölgesi dışında 6 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T09:17+0300
2023-06-10T09:17+0300
2023-06-10T09:19+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
uyarı
rüzgar
şiddetli rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Öğle saatlerinden sonra şiddetli sağanakYağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İç Ege'de sıcaklıklar artıyorHava sıcaklığının iç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın hızı orta kuvvette olacakRüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, uyarı, rüzgar, şiddetli rüzgar, sıcaklık
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, uyarı, rüzgar, şiddetli rüzgar, sıcaklık
Meteoroloji saat verdi: 6 bölgede sağanak
09:17 10.06.2023 (güncellendi: 09:19 10.06.2023) Abone ol
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, Marmara bölgesi dışında 6 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren şiddetleneceği tahmin ediliyor. İç Ege'de sıcaklıklar 2-4 derece artıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra şiddetli sağanak
Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İç Ege'de sıcaklıklar artıyor
Hava sıcaklığının iç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın hızı orta kuvvette olacak
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.