https://sputniknews.com.tr/20230610/meteoroloji-saat-verdi-6-bolgede-saganak-1072250579.html

Meteoroloji saat verdi: 6 bölgede sağanak

Meteoroloji saat verdi: 6 bölgede sağanak

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, Marmara bölgesi dışında 6 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T09:17+0300

2023-06-10T09:17+0300

2023-06-10T09:19+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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rüzgar

şiddetli rüzgar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Öğle saatlerinden sonra şiddetli sağanakYağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İç Ege'de sıcaklıklar artıyorHava sıcaklığının iç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın hızı orta kuvvette olacakRüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

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