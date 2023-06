Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir depremde Antalya tsunamiye maruz kalabilir

“Antalya’da tsunami riski olabilir. Özellikle güneydeki Helen-Kıbrıs yayında dalma batma zonları, en büyük dünyada tsunami üreten deprem zonlarıdır. Dolayısıyla büyük bir depremde Antalya tsunamiye her an maruz kalabilir. Deniz seviyesinden yüksekteyseniz tsunami zaten gelmez ama tsunami dalgalarını 10 metreyi bulduğunu düşünün. O zaman 10 metre deniz seviyesi aşağısında olan her yeri tsunami dalgaları kapatır ve bitirir. O nedenle Antalya’da depremler önlemleri alırken tsunami tabelaları koyarak, nerelerde etkili olabileceğini belirtmek şart.”