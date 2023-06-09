https://sputniknews.com.tr/20230609/prof-dr-naci-gorur-buyuk-bir-depremde-antalya-tsunamiye-maruz-kalabilir-1072244873.html

Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir depremde Antalya tsunamiye maruz kalabilir

Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir depremde Antalya tsunamiye maruz kalabilir

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya’nın büyük bir depremde tsunamiye maruz kalabileceğini belirterek, “Antalya’da tsunami riski olabilir. Özellikle güneydeki... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T23:58+0300

2023-06-09T23:58+0300

2023-06-09T23:58+0300

türkiye

naci görür

deprem

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın sağında Akşehir, solunda Burdur-Fethiye ve güneyinde de Helen-Kıbrıs zonu bulunduğunu söyledi.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür,, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) düzenlediği "Depreme Dirençli Bir Antalya" konulu panele katıldı.Deprem analizinin ve Antalya halkında deprem bilinci oluşturulmasının önemli olduğunu belirten Görür, "Antalya'nın 6 bileşeni var. Bunlar, yönetim ve yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem, ekonomi. Antalya'da tehlike yok diye düşünülmesin. Sağında Akşehir zonu, solunda Burdur-Fethiye zonu, güneyinde Helen-Kıbrıs tehlike zonu var" dedi.Bu zonların analizinin yapılması gerektiğini dile getiren Görür, şunları kaydetti:Antalya’da bazı yerlerin heyelana müsait olduğunu belirten Naci Görür, olabilecek büyük bir depremde ise kentin tsunami tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti. Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:Panel sonunda ATSO Başkanı Ali Bahar, Prof. Dr. Naci Görür'e hediye takdim etti.

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