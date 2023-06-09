Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir depremde Antalya tsunamiye maruz kalabilir
© İHAProf. Dr. Naci Görür
© İHA
Prof. Dr. Naci Görür, Antalya’nın büyük bir depremde tsunamiye maruz kalabileceğini belirterek, “Antalya’da tsunami riski olabilir. Özellikle güneydeki Helen-Kıbrıs yayında dalma batma zonları, en büyük dünyada tsunami üreten deprem zonlarıdır. Dolayısıyla büyük bir depremde Antalya tsunamiye her an maruz kalabilir" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın sağında Akşehir, solunda Burdur-Fethiye ve güneyinde de Helen-Kıbrıs zonu bulunduğunu söyledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür,, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) düzenlediği "Depreme Dirençli Bir Antalya" konulu panele katıldı.
Deprem analizinin ve Antalya halkında deprem bilinci oluşturulmasının önemli olduğunu belirten Görür, "Antalya'nın 6 bileşeni var. Bunlar, yönetim ve yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem, ekonomi. Antalya'da tehlike yok diye düşünülmesin. Sağında Akşehir zonu, solunda Burdur-Fethiye zonu, güneyinde Helen-Kıbrıs tehlike zonu var" dedi.
Bu zonların analizinin yapılması gerektiğini dile getiren Görür, şunları kaydetti:
"Belirlenen her tehlikenin risk analizi ve riski azaltma çalışmaları yapılmalıdır. Eğer bileşenlerin depreme etkisi deprem olmadan hesaplanırsa ve riskleri şimdiden azaltılırsa kentiniz depreme dirençli hale gelir. Medeni bir kent olan ve bütün dünyayı misafir eden bu kentte, sizin kadar misafirlerin de hayatını garantiye alacak önlemleri almalısınız."
Antalya’da bazı yerlerin heyelana müsait olduğunu belirten Naci Görür, olabilecek büyük bir depremde ise kentin tsunami tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti. Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:
“Antalya’da tsunami riski olabilir. Özellikle güneydeki Helen-Kıbrıs yayında dalma batma zonları, en büyük dünyada tsunami üreten deprem zonlarıdır. Dolayısıyla büyük bir depremde Antalya tsunamiye her an maruz kalabilir. Deniz seviyesinden yüksekteyseniz tsunami zaten gelmez ama tsunami dalgalarını 10 metreyi bulduğunu düşünün. O zaman 10 metre deniz seviyesi aşağısında olan her yeri tsunami dalgaları kapatır ve bitirir. O nedenle Antalya’da depremler önlemleri alırken tsunami tabelaları koyarak, nerelerde etkili olabileceğini belirtmek şart.”
Panel sonunda ATSO Başkanı Ali Bahar, Prof. Dr. Naci Görür'e hediye takdim etti.