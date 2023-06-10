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Lübnan ordusu sınırda İsrail'e karşı savaş pozisyonu aldı
Lübnan ordusu sınırda İsrail'e karşı savaş pozisyonu aldı
Lübnanlı sivillerin, sınır bölgesinde topraklarını düzleştirmeye çalışan İsrail buldozerlerini engelleme girişiminin ardından, Lübnan ordusu, İsrail güçlerine... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T16:27+0300
2023-06-10T16:27+0300
lübnan
israil
savaş
ordu
sınır
birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil)
dünya
golan tepeleri
barış
anlaşmazlık
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Lübnan’ın güneyinde faaliyet gösteren uluslararası barışı koruma güçleri; Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'i, 'yanlış anlamaları ve ihlalleri önlemek ve ani gerginliğe sahne olan sınır bölgesinde istikrarın korunmasını sağlamak için oluşturdukları koordinasyon mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmaya' çağırdı. Lübnanlı sivillerin, sınır bölgesinde topraklarını düzleştirmeye çalışan İsrail buldozerlerini engelleme girişiminin ardından, Lübnan ordusu, İsrail güçlerine karşı savaş pozisyonu aldı.Lübnan ordusu, dün İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesinin ardından Lübnan'ın güneydoğusundaki Kefr Şuba'daki sınır bölgesine konuşlandırılacağını duyurmuştu.İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabında, Lübnan sınırındaki Cebel Russ bölgesinde gösterilerin başladığını duyurdu. Adraee, protestocuların bölgedeki İsrail askerlerine taş attığını ve İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak harekete geçtiğini bildirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Lübnan sınırında güvenlik ihlallerine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.UNIFIL: Tarafları, yanlış anlamaları ve ihlalleri önlemeye, bölgedeki istikrarı korumaya teşvik ediyoruzŞarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti de yaptığı açıklamada "Barış gücü askerlerinin UNIFIL'e bağlı olarak sahada bulunduğunu ve başlangıçtan beri orada olduklarını, düşmanlık eylemlerinin durmasını sağlamak, huzuru tesis etmek ve gerilimi azaltmaya yardımcı olmak için görev yaptıklarını" belirtti.Ayrıca "Tarafları, yanlış anlamaları ve ihlalleri önlemek, bölgedeki istikrarı korumaya katkıda bulunmak için etkin bir şekilde yerine getirdiğimiz koordinasyon mekanizmalarını kullanmaya teşvik ediyoruz" dedi. Tenenti açıklamasının devamında ‘UNIFIL'in taraflarla iletişim halinde olduğunu ve çözümler bulma konusunda büyük çaba sarf ettiğini’ belirtti. Ayrıca tarafları ‘sükûneti korumaya ve Mavi Hat boyunca gerilimin tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya’ çağırdı.Ne olmuştu?Gerilim geçen hafta çarşamba günü, İsrail kepçelerinin Lübnan topraklarını, Golan Tepeleri ile Lübnan ve İsrail arasındaki sınır üçgeninde bulunan Kefr Şuba tepelerinde kazmaya başlamasıyla ortaya çıktı. İsrail'e ait bir kepçenin, geri çekilme hattı olarak adlandırılan bölgeye yaklaşması, Lübnanlı sivillerin karşısında durmasına neden oldu. Geçtiğimiz perşembe günü yayılan videolar, bir İsrail kepçesinin Lübnanlı bir çobanın bulunduğu noktada toprağı kazdığını ve onun toprak altında kalmasına neden olduğunu gösterdi. Bu durum, Güney'de faaliyet gösteren Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kuvvetlerinin müdahale etmesini gerektirdi ve İsrail kepçe operatörüne durması için çağrıda bulundu.Saha kaynakları ‘İsrail kepçelerine karşı mücadelenin, hala işgal altında olan Lübnan topraklarında gerçekleştiğini; İsrail ordusunun kendi mülklerinde hendekler kazmasına karşı protesto amacıyla yapıldığını’ belirtiyor. ‘Geri çekilme hattı’ olarak adlandırılan Kefr Şuba tepelerinde, sınırın her iki tarafında da alarm durumu devam etti ve öğleden sonra saatlerine kadar devam etti. Bu süre zarfında UNIFIL kuvvetleri, taraflar arasında temasın önlenmesi amacıyla askeri takviyeleri bölgeye yönlendirdi.
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lübnan, israil, savaş, ordu, sınır, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , golan tepeleri, barış, anlaşmazlık, işgal
lübnan, israil, savaş, ordu, sınır, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , golan tepeleri, barış, anlaşmazlık, işgal

Lübnan ordusu sınırda İsrail'e karşı savaş pozisyonu aldı

16:27 10.06.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYLübnan ve İsrail sınırı
Lübnan ve İsrail sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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Lübnanlı sivillerin, sınır bölgesinde topraklarını düzleştirmeye çalışan İsrail buldozerlerini engelleme girişiminin ardından, Lübnan ordusu, İsrail güçlerine karşı savaş pozisyonu aldı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Lübnan sınırında güvenlik ihlallerine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Lübnan’ın güneyinde faaliyet gösteren uluslararası barışı koruma güçleri; Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'i, 'yanlış anlamaları ve ihlalleri önlemek ve ani gerginliğe sahne olan sınır bölgesinde istikrarın korunmasını sağlamak için oluşturdukları koordinasyon mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmaya' çağırdı. Lübnanlı sivillerin, sınır bölgesinde topraklarını düzleştirmeye çalışan İsrail buldozerlerini engelleme girişiminin ardından, Lübnan ordusu, İsrail güçlerine karşı savaş pozisyonu aldı.
Lübnan ordusu, dün İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesinin ardından Lübnan'ın güneydoğusundaki Kefr Şuba'daki sınır bölgesine konuşlandırılacağını duyurmuştu.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabında, Lübnan sınırındaki Cebel Russ bölgesinde gösterilerin başladığını duyurdu. Adraee, protestocuların bölgedeki İsrail askerlerine taş attığını ve İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak harekete geçtiğini bildirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Lübnan sınırında güvenlik ihlallerine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

UNIFIL: Tarafları, yanlış anlamaları ve ihlalleri önlemeye, bölgedeki istikrarı korumaya teşvik ediyoruz

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti de yaptığı açıklamada "Barış gücü askerlerinin UNIFIL'e bağlı olarak sahada bulunduğunu ve başlangıçtan beri orada olduklarını, düşmanlık eylemlerinin durmasını sağlamak, huzuru tesis etmek ve gerilimi azaltmaya yardımcı olmak için görev yaptıklarını" belirtti.
Ayrıca "Tarafları, yanlış anlamaları ve ihlalleri önlemek, bölgedeki istikrarı korumaya katkıda bulunmak için etkin bir şekilde yerine getirdiğimiz koordinasyon mekanizmalarını kullanmaya teşvik ediyoruz" dedi. Tenenti açıklamasının devamında ‘UNIFIL'in taraflarla iletişim halinde olduğunu ve çözümler bulma konusunda büyük çaba sarf ettiğini’ belirtti. Ayrıca tarafları ‘sükûneti korumaya ve Mavi Hat boyunca gerilimin tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya’ çağırdı.

Ne olmuştu?

Gerilim geçen hafta çarşamba günü, İsrail kepçelerinin Lübnan topraklarını, Golan Tepeleri ile Lübnan ve İsrail arasındaki sınır üçgeninde bulunan Kefr Şuba tepelerinde kazmaya başlamasıyla ortaya çıktı. İsrail'e ait bir kepçenin, geri çekilme hattı olarak adlandırılan bölgeye yaklaşması, Lübnanlı sivillerin karşısında durmasına neden oldu. Geçtiğimiz perşembe günü yayılan videolar, bir İsrail kepçesinin Lübnanlı bir çobanın bulunduğu noktada toprağı kazdığını ve onun toprak altında kalmasına neden olduğunu gösterdi. Bu durum, Güney'de faaliyet gösteren Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kuvvetlerinin müdahale etmesini gerektirdi ve İsrail kepçe operatörüne durması için çağrıda bulundu.
Saha kaynakları ‘İsrail kepçelerine karşı mücadelenin, hala işgal altında olan Lübnan topraklarında gerçekleştiğini; İsrail ordusunun kendi mülklerinde hendekler kazmasına karşı protesto amacıyla yapıldığını’ belirtiyor. ‘Geri çekilme hattı’ olarak adlandırılan Kefr Şuba tepelerinde, sınırın her iki tarafında da alarm durumu devam etti ve öğleden sonra saatlerine kadar devam etti. Bu süre zarfında UNIFIL kuvvetleri, taraflar arasında temasın önlenmesi amacıyla askeri takviyeleri bölgeye yönlendirdi.
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