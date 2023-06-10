https://sputniknews.com.tr/20230610/japonyada-susi-teroru-davasi-lise-ogrencisinden-67-milyon-yen-tazminat-istendi-1072260751.html
Japonya'da 'suşi terörü' davası: Lise öğrencisinden 67 milyon yen tazminat istendi
Japonya'da 'suşi terörü' davası: Lise öğrencisinden 67 milyon yen tazminat istendi
Japonya'nın ünlü zincir restoranlarından Suşiro, soya şişesini yalayan lise öğrencisine dava açtı. Restoranların sahibi olan Akindo Suşiro adlı şirket... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T15:59+0300
2023-06-10T15:59+0300
2023-06-10T15:59+0300
dünya
suşi
japonya
dava
lise öğrencisi
tazminat
tazminat davası
rekor tazminat
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Ocakta sosyal medyada viral olan videoda öğrenci, ürünlerin döner banttan servis edildiği zincirin Gifu'daki şubesinde soya sosu şişesini yalıyor. Liseli aynı zamanda bir bardağı da yalarken görülüyor. Genç ayrıca yaladığı parmağını bir suşi tabağına sürüyor.Akindo Suşiro, videonun paylaşılmasının ardından hisselerin değerinin düştüğünü Osaka'da açtığı davada iddia etti. Öğrencinin avukatıysa davanın reddini talep etti. Adı açıklanmayan avukat, müvekkilinin eylemi kabul ettiğini ve pişman olduğunu ancak müşteri sayısındaki düşüşle videonun bir alakasının olmadığını savundu. Avukat, bu durumun sektördeki rekabetle ilişkili olabileceğini söyledi.Japonya'daki döner bantlı restoranlar bir süredir 'suşi terörü' denen sorunla boğuşuyor. Müşterilerin ortak kullanılan şişeleri ağızlarına diktiği, yiyeceklere tükürüklerini sürdüğü ve bardakları yaladığı görüntüler sosyal medyada viral oluyor.Suşiro martta aldığı kararla banttan ürünlerin yerine fotoğrafların konmasına karar vermişti. Bir başka suşi zinciri Çuşimaru da taşıma bandını kaldıracağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230610/abd-ordusunu-dolandiran-turk-devlet-kurumlarina-sahte-urun-satarak-100-milyon-dolar-kazanmis-1072255082.html
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suşi, japonya, dava, lise öğrencisi, tazminat, tazminat davası, rekor tazminat
suşi, japonya, dava, lise öğrencisi, tazminat, tazminat davası, rekor tazminat
Japonya'da 'suşi terörü' davası: Lise öğrencisinden 67 milyon yen tazminat istendi
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Japonya'nın ünlü zincir restoranlarından Suşiro, soya şişesini yalayan lise öğrencisine dava açtı. Restoranların sahibi olan Akindo Suşiro adlı şirket, öğrencinin videosunun müşteri sayısında keskin düşüşe yol açtığını savunarak adı açıklanmayan gençten 67 milyon yen (11 milyon TL) talep etti.
Ocakta sosyal medyada viral olan videoda öğrenci, ürünlerin döner banttan servis edildiği zincirin Gifu'daki şubesinde soya sosu şişesini yalıyor. Liseli aynı zamanda bir bardağı da yalarken görülüyor. Genç ayrıca yaladığı parmağını bir suşi tabağına sürüyor.
Akindo Suşiro, videonun paylaşılmasının ardından hisselerin değerinin düştüğünü Osaka'da açtığı davada iddia etti. Öğrencinin avukatıysa davanın reddini talep etti. Adı açıklanmayan avukat, müvekkilinin eylemi kabul ettiğini ve pişman olduğunu ancak müşteri sayısındaki düşüşle videonun bir alakasının olmadığını savundu. Avukat, bu durumun sektördeki rekabetle ilişkili olabileceğini söyledi.
Japonya'daki döner bantlı restoranlar bir süredir 'suşi terörü' denen sorunla boğuşuyor. Müşterilerin ortak kullanılan şişeleri ağızlarına diktiği, yiyeceklere tükürüklerini sürdüğü ve bardakları yaladığı görüntüler sosyal medyada viral oluyor.
Suşiro martta aldığı kararla banttan ürünlerin yerine fotoğrafların konmasına karar vermişti. Bir başka suşi zinciri Çuşimaru da taşıma bandını kaldıracağını duyurmuştu.