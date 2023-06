https://sputniknews.com.tr/20230610/abd-ordusunu-dolandiran-turk-devlet-kurumlarina-sahte-urun-satarak-100-milyon-dolar-kazanmis-1072255082.html

ABD ordusunu dolandıran Türk: Devlet kurumlarına sahte ürün satarak 100 milyon dolar kazanmış

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan, ABD-Türkiye çifte vatandaşı Aksoy, Çin’den getirdiği cihazlara sahte yazılım yüklediği ve bununla 100 milyon dolar gelir... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan, ABD-Türkiye çifte vatandaşı Onur Aksoy için görülen davada sunulan belgelere ve mahkemede verilen ifadelere göre, Aksoy 2013 ile 2022 yılları arasında Çin'den getirdiği binlerce cihaza korsan yazılımlar yükledi. Korsan ürünlerin gerçek görünmesi için üzerlerine ünlü bir yazılım şirketinin etiketleri yerleştiren ve ürünleri logolu-orjinal görünen kutularda paketleyen Aksoy, kullanım kılavuzuna kadar her şeyi kopyaladı.ABD ordusu, devlet kurumları ve okulları dolandırdıABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 39 yaşındaki Aksoy, New Jersey ve Florida'da kurulmuş en az 19 şirketin sahibi. Sahte ürünlerini sergilemek için 15 Amazon ve 10 e-Bay vitrini açan Aksoy, korsan ürünlerini ABD ordusuna, devlet kurumlarına, hastanelere ve okullara sattı. Pro Network Entities isimli şirket tarafından satılan hileli ve sahte ürünler performans, işlevsellik ve güvenlik sorunu yaşamakla kalmadı, entegre edildikleri sistemlere de zarar vererek on binlerce dolarlık zarara neden oldu.7 kez uyarılmışKendi ürünlerini kopyaladığının farkına varan çok uluslu şirket ise 2014 ve 2019 yılları arasında Aksoy'a taklit ürün kaçakçılığını bırakmasını isteyen tam yedi mektup gönderdi. Ancak ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aksoy bu uyarılara da sahte belgelerle yanıt verdi.Deposuna düzenlenen baskınla 7 milyon dolar değerinde ürüne el konduABD'li yetkililer 2021 yılının Temmuz ayında Aksoy'un deposuna baskın düzenledi. Yapılan aramada perakende değeri 7 milyon doları aşan 1.156 sahte cihaz bulundu. Cihazlara el konurken, Aksoy da geçen Haziran ayında sahte mal ticareti yapmak için komplo kurmak suçlaması ile tutuklandı.Suçlamaları kabul etti, hapis cezasıyla karşı karşıyaÇıkarıldığı mahkemede kendine yöneltilen suçlamaları kabul eden adam bu süreç içerisinde 100 milyon Dolar gelir elde ettiğini itiraf etti ve ceza indirimi almak için mahkeme ile anlaşma yoluna gitti.48 ila 78 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Aksoy'un 6 Kasım'da mahkum edilmesi planlanıyor. Yapılan anlaşmaya göre Aksoy, 15 milyon dolarlık cezanın yanı sıra müşterilerine de tazminat ödeyecek.

