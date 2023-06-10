Evi temizlerken 1 milyon adet madeni para buldular

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve CHP'deki son gelişmeler!
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Liberal ekonomik politikalar Türkiye'nin kurtuluşu mu?
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTAYA DAİR
Yeni bakanların politikaları nasıl olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
20:45
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
07:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
07:11
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
07:24
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
07:29
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
07:46
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
08:16
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
08:29
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
08:44
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
09:15
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
09:29
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
13:10
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
13:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
13:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
13:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
14:20
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
14:40
2 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
14:50
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
15:00
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
15:30
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
16:10
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
16:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
16:30
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
17:15
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
17:30
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
17:40
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
18:10
3 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
18:20
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
18:45
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
18:50
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
19:15
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
19:45
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
20:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
20:45
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230610/evi-temizlerken-1-milyon-adet-madeni-para-buldular-1072260134.html
Evi temizlerken 1 milyon adet madeni para buldular
Evi temizlerken 1 milyon adet madeni para buldular
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde John Reyes ve Elizabeth Reyes çifti, 1900'lerden kalma evlerini temizlerken sayısı 1 milyonu geçen bakır madeni para buldu. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T14:51+0300
2023-06-10T14:51+0300
yaşam
madeni para
madeni para
bozuk para
abd
tarihi eser
eski
eski para
bakır
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103861/88/1038618814_0:34:1235:729_1920x0_80_0_0_0cbcc324f9ea619c4ff26c3f443951c5.png
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde John Reyes ve Elizabeth Reyes çifti, 1900'lerden kalma evlerini temizlerken sayısı 1 milyonu geçen bakır madeni para buldu. Reyesler, Elizabeth Reyes'in babasının evini geçen sene temizlerken bodrumda bozuk paralarla karşılaştı. İkili, Fritz Reyes ve kardeşinin evde onlarca yıl kaldığını söyledi. Fritz ölünce kardeşi de evden çıktı.Reyesler de evi temizleyip restore ederek çocuklarına bırakmak istediklerini açıkladı.John Reyes'e göre Fritz, 1 sentlik madeni paraları bakırın değeri sebebiyle sakladı. ABD'de madeni paralar eskiden saf bakırdan yapılıyordu. II. Dünya Savaşı'nda bakıra ihtiyaç duyulduğu için ABD Darphanesi, 1943'te çinko kaplı çeliğe geçti.John Reyes şöyle konuştu:Adam, evi temizleyen kişilerin örümcek ağlarıyla dolu bodruma gitmeye çekindiği için orayı en sona bıraktığını belirtti, "Madeni paraları işte o zaman gördüm" dedi. John Reyes, kutu ve torbalara doldurulan bozuk paraların bazılarının artık olmayan bankalar tarafından mühürlendiğini vurguladı. Aile ilk başta madeni paraları bir bankaya satıp kurtulacağını düşünse de umduğunu bulamadı. Zira hiçbir banka bu kadar çok sayıdaki madeni parayı satın almadı.Paraların hepsini satmak isteyen aile, bunları bir internet sitesinde 25 bin dolara satışa kondu. Ancak şimdiye kadar sadece paraların bir bölümü için teklif gelince satış gerçekleşmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230610/abd-ordusunu-dolandiran-turk-devlet-kurumlarina-sahte-urun-satarak-100-milyon-dolar-kazanmis-1072255082.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103861/88/1038618814_110:0:1126:762_1920x0_80_0_0_270da541ecdd477e5485ee147d9b9a37.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
madeni para, madeni para, bozuk para, abd, tarihi eser, eski, eski para, bakır, satış, ikinci dünya savaşı, çinko
madeni para, madeni para, bozuk para, abd, tarihi eser, eski, eski para, bakır, satış, ikinci dünya savaşı, çinko

Evi temizlerken 1 milyon adet madeni para buldular

14:51 10.06.2023
© Şinhua / Bankaya 3 bin madeni para yatırdılar, 5 saatte sayıldı
Bankaya 3 bin madeni para yatırdılar, 5 saatte sayıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
© Şinhua /
Abone olTelegram
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde John Reyes ve Elizabeth Reyes çifti, 1900'lerden kalma evlerini temizlerken sayısı 1 milyonu geçen bakır madeni para buldu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde John Reyes ve Elizabeth Reyes çifti, 1900'lerden kalma evlerini temizlerken sayısı 1 milyonu geçen bakır madeni para buldu. Reyesler, Elizabeth Reyes'in babasının evini geçen sene temizlerken bodrumda bozuk paralarla karşılaştı. İkili, Fritz Reyes ve kardeşinin evde onlarca yıl kaldığını söyledi. Fritz ölünce kardeşi de evden çıktı.
Reyesler de evi temizleyip restore ederek çocuklarına bırakmak istediklerini açıkladı.
John Reyes'e göre Fritz, 1 sentlik madeni paraları bakırın değeri sebebiyle sakladı. ABD'de madeni paralar eskiden saf bakırdan yapılıyordu. II. Dünya Savaşı'nda bakıra ihtiyaç duyulduğu için ABD Darphanesi, 1943'te çinko kaplı çeliğe geçti.
John Reyes şöyle konuştu:
"Kayınpederim paraların evde olduğunu hiç söylemedi. Fakat her zaman hayatını kaybettiğinde evi aramamız gerektiğini söylerdi. Yani en azından bazı şeyler hakkında ipucu verdi."
Adam, evi temizleyen kişilerin örümcek ağlarıyla dolu bodruma gitmeye çekindiği için orayı en sona bıraktığını belirtti, "Madeni paraları işte o zaman gördüm" dedi. John Reyes, kutu ve torbalara doldurulan bozuk paraların bazılarının artık olmayan bankalar tarafından mühürlendiğini vurguladı. Aile ilk başta madeni paraları bir bankaya satıp kurtulacağını düşünse de umduğunu bulamadı. Zira hiçbir banka bu kadar çok sayıdaki madeni parayı satın almadı.
Paraların hepsini satmak isteyen aile, bunları bir internet sitesinde 25 bin dolara satışa kondu. Ancak şimdiye kadar sadece paraların bir bölümü için teklif gelince satış gerçekleşmedi.
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
YAŞAM
ABD ordusunu dolandıran Türk: Devlet kurumlarına sahte ürün satarak 100 milyon dolar kazanmış
12:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала