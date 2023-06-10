https://sputniknews.com.tr/20230610/evi-temizlerken-1-milyon-adet-madeni-para-buldular-1072260134.html

Evi temizlerken 1 milyon adet madeni para buldular

Evi temizlerken 1 milyon adet madeni para buldular

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde John Reyes ve Elizabeth Reyes çifti, 1900'lerden kalma evlerini temizlerken sayısı 1 milyonu geçen bakır madeni para buldu. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T14:51+0300

2023-06-10T14:51+0300

2023-06-10T14:51+0300

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde John Reyes ve Elizabeth Reyes çifti, 1900'lerden kalma evlerini temizlerken sayısı 1 milyonu geçen bakır madeni para buldu. Reyesler, Elizabeth Reyes'in babasının evini geçen sene temizlerken bodrumda bozuk paralarla karşılaştı. İkili, Fritz Reyes ve kardeşinin evde onlarca yıl kaldığını söyledi. Fritz ölünce kardeşi de evden çıktı.Reyesler de evi temizleyip restore ederek çocuklarına bırakmak istediklerini açıkladı.John Reyes'e göre Fritz, 1 sentlik madeni paraları bakırın değeri sebebiyle sakladı. ABD'de madeni paralar eskiden saf bakırdan yapılıyordu. II. Dünya Savaşı'nda bakıra ihtiyaç duyulduğu için ABD Darphanesi, 1943'te çinko kaplı çeliğe geçti.John Reyes şöyle konuştu:Adam, evi temizleyen kişilerin örümcek ağlarıyla dolu bodruma gitmeye çekindiği için orayı en sona bıraktığını belirtti, "Madeni paraları işte o zaman gördüm" dedi. John Reyes, kutu ve torbalara doldurulan bozuk paraların bazılarının artık olmayan bankalar tarafından mühürlendiğini vurguladı. Aile ilk başta madeni paraları bir bankaya satıp kurtulacağını düşünse de umduğunu bulamadı. Zira hiçbir banka bu kadar çok sayıdaki madeni parayı satın almadı.Paraların hepsini satmak isteyen aile, bunları bir internet sitesinde 25 bin dolara satışa kondu. Ancak şimdiye kadar sadece paraların bir bölümü için teklif gelince satış gerçekleşmedi.

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