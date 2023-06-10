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https://sputniknews.com.tr/20230610/asgari-ucrette-4-formul-aralik-belli-oldu-1072259475.html
Asgari ücrette 4 formül: Aralık belli oldu
Asgari ücrette 4 formül: Aralık belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanacak. Yeni asgari ücret için 500 dolarlık... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T14:29+0300
2023-06-10T14:36+0300
ekonomi
formül
türkiye
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
toplantı
vedat ışıkhan
merkez bankası
mehmet şimşek
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TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanarak taleplerini ileterek ellerindeki verileri paylaşacak. Bununla beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmen toplantılarına başlamış olacak.Yeni kabinenin ilk toplantısı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gündemle toplanmıştı. Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum gerçekleştirmişti.İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi olmak üzere komisyon 15 kişiden oluşuyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve yeni ekonomi ekinin alacağı yeni tedbirlerle artan alım gücünün korunması için yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda orta vadeli plan açıklanacak. Merkez Bankası da burada maliye politikasını yöneten Şimşek ile koordineli olarak çalışacak.4 formül masadaYeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar, 23.0 TL üzerinden) yani 11 bin 650 TL alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor. Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15.26 oldu. Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor. Bu veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı. Asgari ücret için refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor: Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230610/abd-ordusunu-dolandiran-turk-devlet-kurumlarina-sahte-urun-satarak-100-milyon-dolar-kazanmis-1072255082.html
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asgari ücret ne olacak, asgari ücret ne olacak 2023, asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ara zam ne kadar olacak
asgari ücret ne olacak, asgari ücret ne olacak 2023, asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ara zam ne kadar olacak

Asgari ücrette 4 formül: Aralık belli oldu

14:29 10.06.2023 (güncellendi: 14:36 10.06.2023)
© AAAsgari ücret
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
© AA
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanacak. Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar, 23.0 TL üzerinden) yani 11 bin 650 TL alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor. Asgari ücret için refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor.
TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanarak taleplerini ileterek ellerindeki verileri paylaşacak. Bununla beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmen toplantılarına başlamış olacak.
Yeni kabinenin ilk toplantısı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gündemle toplanmıştı. Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum gerçekleştirmişti.
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi olmak üzere komisyon 15 kişiden oluşuyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve yeni ekonomi ekinin alacağı yeni tedbirlerle artan alım gücünün korunması için yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda orta vadeli plan açıklanacak. Merkez Bankası da burada maliye politikasını yöneten Şimşek ile koordineli olarak çalışacak.

4 formül masada

Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar, 23.0 TL üzerinden) yani 11 bin 650 TL alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor. Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15.26 oldu. Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.
6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor. Bu veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı. Asgari ücret için refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor:
1.
Yüzde 20 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 111 TL olacak.
2.
Yüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak.
3.
Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak.
4.
Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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