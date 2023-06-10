https://sputniknews.com.tr/20230610/asgari-ucrette-4-formul-aralik-belli-oldu-1072259475.html

Asgari ücrette 4 formül: Aralık belli oldu

Asgari ücrette 4 formül: Aralık belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanacak. Yeni asgari ücret için 500 dolarlık... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T14:29+0300

2023-06-10T14:29+0300

2023-06-10T14:36+0300

ekonomi

formül

türkiye

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

toplantı

vedat ışıkhan

merkez bankası

mehmet şimşek

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TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanarak taleplerini ileterek ellerindeki verileri paylaşacak. Bununla beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmen toplantılarına başlamış olacak.Yeni kabinenin ilk toplantısı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gündemle toplanmıştı. Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum gerçekleştirmişti.İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi olmak üzere komisyon 15 kişiden oluşuyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve yeni ekonomi ekinin alacağı yeni tedbirlerle artan alım gücünün korunması için yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda orta vadeli plan açıklanacak. Merkez Bankası da burada maliye politikasını yöneten Şimşek ile koordineli olarak çalışacak.4 formül masadaYeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar, 23.0 TL üzerinden) yani 11 bin 650 TL alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor. Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15.26 oldu. Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor. Bu veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı. Asgari ücret için refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor: Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230610/abd-ordusunu-dolandiran-turk-devlet-kurumlarina-sahte-urun-satarak-100-milyon-dolar-kazanmis-1072255082.html

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