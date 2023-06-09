https://sputniknews.com.tr/20230609/ukrayna-ordusu-hersondaki-cocuk-tatil-tesisine-ingiliz-yapimi-fuzeyle-saldirdi-1072241348.html
Ukrayna ordusu, Herson'daki çocuk tatil tesisine İngiliz yapımı füzeyle saldırdı
Ukrayna ordusu, Herson'daki çocuk tatil tesisine İngiliz yapımı füzeyle saldırdı
Herson Bölgesi'nin acil durum birimlerinden bir yetkili, Ukraynalı askerlerin Herson'un Geniçesk semtindeki çocuk tatil tesisine füze saldırısı düzenlediği... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T21:51+0300
2023-06-09T21:51+0300
2023-06-09T21:51+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Yetkili, saldırıda muhtemelen İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinin kullanıldığını, hava savunma birliklerinin bir füzeyi vurduğunu ancak iki füzenin tesise isabet ettiğini söyledi.Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, çocuk tatil tesisine yönelik saldırı haberlerini doğruladı.Saldo, izci kampı olarak tanımladığı tesisin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu, can kaybı olup olmadığını belirlemek için çalışma yapıldığını bildirdi.Russia Today (RT), söz konusu tesiste sular altında kalan yerleşimlerden tahliye edilen kişilerin konakladığı bilgisine ulaştıklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230609/putinden-ukraynanin-karsi-saldirisi-hakkinda-ilk-aciklama-tum-girisimler-bastirildi-1072234114.html
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rusya, ukrayna, herson, saldırı
rusya, ukrayna, herson, saldırı
Ukrayna ordusu, Herson'daki çocuk tatil tesisine İngiliz yapımı füzeyle saldırdı
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Herson Bölgesi'nin acil durum birimlerinden bir yetkili, Ukraynalı askerlerin Herson'un Geniçesk semtindeki çocuk tatil tesisine füze saldırısı düzenlediği belirtti.
Yetkili, saldırıda muhtemelen İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinin kullanıldığını, hava savunma birliklerinin bir füzeyi vurduğunu ancak iki füzenin tesise isabet ettiğini söyledi.
Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, çocuk tatil tesisine yönelik saldırı haberlerini doğruladı.
Saldo, izci kampı olarak tanımladığı tesisin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu, can kaybı olup olmadığını belirlemek için çalışma yapıldığını bildirdi.
Russia Today (RT), söz konusu tesiste sular altında kalan yerleşimlerden tahliye edilen kişilerin konakladığı bilgisine ulaştıklarını duyurdu.