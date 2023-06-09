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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/ukrayna-ordusu-hersondaki-cocuk-tatil-tesisine-ingiliz-yapimi-fuzeyle-saldirdi-1072241348.html
Ukrayna ordusu, Herson'daki çocuk tatil tesisine İngiliz yapımı füzeyle saldırdı
Ukrayna ordusu, Herson'daki çocuk tatil tesisine İngiliz yapımı füzeyle saldırdı
Herson Bölgesi'nin acil durum birimlerinden bir yetkili, Ukraynalı askerlerin Herson'un Geniçesk semtindeki çocuk tatil tesisine füze saldırısı düzenlediği... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T21:51+0300
2023-06-09T21:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
herson
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Yetkili, saldırıda muhtemelen İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinin kullanıldığını, hava savunma birliklerinin bir füzeyi vurduğunu ancak iki füzenin tesise isabet ettiğini söyledi.Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, çocuk tatil tesisine yönelik saldırı haberlerini doğruladı.Saldo, izci kampı olarak tanımladığı tesisin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu, can kaybı olup olmadığını belirlemek için çalışma yapıldığını bildirdi.Russia Today (RT), söz konusu tesiste sular altında kalan yerleşimlerden tahliye edilen kişilerin konakladığı bilgisine ulaştıklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230609/putinden-ukraynanin-karsi-saldirisi-hakkinda-ilk-aciklama-tum-girisimler-bastirildi-1072234114.html
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rusya, ukrayna, herson, saldırı
rusya, ukrayna, herson, saldırı

Ukrayna ordusu, Herson'daki çocuk tatil tesisine İngiliz yapımı füzeyle saldırdı

21:51 09.06.2023
© Sputnik / Ilia Pitalev / Multimedya arşivine gidinDHC'deki durum
DHC'deki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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Herson Bölgesi'nin acil durum birimlerinden bir yetkili, Ukraynalı askerlerin Herson'un Geniçesk semtindeki çocuk tatil tesisine füze saldırısı düzenlediği belirtti.
Yetkili, saldırıda muhtemelen İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinin kullanıldığını, hava savunma birliklerinin bir füzeyi vurduğunu ancak iki füzenin tesise isabet ettiğini söyledi.
Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, çocuk tatil tesisine yönelik saldırı haberlerini doğruladı.
Saldo, izci kampı olarak tanımladığı tesisin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu, can kaybı olup olmadığını belirlemek için çalışma yapıldığını bildirdi.
Russia Today (RT), söz konusu tesiste sular altında kalan yerleşimlerden tahliye edilen kişilerin konakladığı bilgisine ulaştıklarını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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Putin'den Ukrayna'nın karşı saldırısı hakkında ilk açıklama: Tüm girişimler bastırıldı
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