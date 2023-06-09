https://sputniknews.com.tr/20230609/ukrayna-ordusu-hersondaki-cocuk-tatil-tesisine-ingiliz-yapimi-fuzeyle-saldirdi-1072241348.html

Ukrayna ordusu, Herson'daki çocuk tatil tesisine İngiliz yapımı füzeyle saldırdı

Ukrayna ordusu, Herson'daki çocuk tatil tesisine İngiliz yapımı füzeyle saldırdı

Herson Bölgesi'nin acil durum birimlerinden bir yetkili, Ukraynalı askerlerin Herson'un Geniçesk semtindeki çocuk tatil tesisine füze saldırısı düzenlediği... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T21:51+0300

2023-06-09T21:51+0300

2023-06-09T21:51+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

herson

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/01/1054325509_0:31:2994:1715_1920x0_80_0_0_4b7dbe7339cd3ad75196c2306cb1bccb.jpg

Yetkili, saldırıda muhtemelen İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinin kullanıldığını, hava savunma birliklerinin bir füzeyi vurduğunu ancak iki füzenin tesise isabet ettiğini söyledi.Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, çocuk tatil tesisine yönelik saldırı haberlerini doğruladı.Saldo, izci kampı olarak tanımladığı tesisin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu, can kaybı olup olmadığını belirlemek için çalışma yapıldığını bildirdi.Russia Today (RT), söz konusu tesiste sular altında kalan yerleşimlerden tahliye edilen kişilerin konakladığı bilgisine ulaştıklarını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230609/putinden-ukraynanin-karsi-saldirisi-hakkinda-ilk-aciklama-tum-girisimler-bastirildi-1072234114.html

rusya

ukrayna

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, herson, saldırı