https://sputniknews.com.tr/20230609/putinden-ukraynanin-karsi-saldirisi-hakkinda-ilk-aciklama-tum-girisimler-bastirildi-1072234114.html

Putin'den Ukrayna'nın karşı saldırısı hakkında ilk açıklama: Tüm girişimler bastırıldı

Putin'den Ukrayna'nın karşı saldırısı hakkında ilk açıklama: Tüm girişimler bastırıldı

Rusya lideri Putin, Ukrayna ordusunun son günlerde yürüttüğü tüm karşı saldırı girişimlerin bastırıldığını açıkladı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T17:49+0300

2023-06-09T17:49+0300

2023-06-09T17:57+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

saldırı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun son günlerde yürüttüğü karşı saldırı hakkında ilk kez konuştu.Rusya lideri Putin, dün ve önceki gün yoğun çatışmalar yaşandığını ancak düşmanın hiçbir bölgede başarı elde edemediğini, tüm girişimlerin bastırıldığını vurguladı."Ukrayna'nın karşı saldırısının başladığını kesin olarak söyleyebiliriz, stratejik rezervlerin kullanılması bunu gösteriyor" diyen Putin, Ukrayna ordusunun ciddi kayıplar verdiğinin altını çizdi.Putin, "Karşı saldırının püskürtülüp püskürtülmediğine gelirsek, şimdiye dek tüm karşı saldırı girişimlerinin bastırıldığını söyleyebiliriz. Ukrayna ordusu, hiçbir bölgede amaç ve hedeflerine ulaşamadı. Bu tamamen açık bir durum. Ancak Kiev rejimine bağlı birliklerin saldırı potansiyeli hala daha var" ifadelerini kullandı.

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