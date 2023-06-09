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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/putinden-ukraynanin-karsi-saldirisi-hakkinda-ilk-aciklama-tum-girisimler-bastirildi-1072234114.html
Putin'den Ukrayna'nın karşı saldırısı hakkında ilk açıklama: Tüm girişimler bastırıldı
Putin'den Ukrayna'nın karşı saldırısı hakkında ilk açıklama: Tüm girişimler bastırıldı
Rusya lideri Putin, Ukrayna ordusunun son günlerde yürüttüğü tüm karşı saldırı girişimlerin bastırıldığını açıkladı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T17:49+0300
2023-06-09T17:57+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
saldırı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun son günlerde yürüttüğü karşı saldırı hakkında ilk kez konuştu.Rusya lideri Putin, dün ve önceki gün yoğun çatışmalar yaşandığını ancak düşmanın hiçbir bölgede başarı elde edemediğini, tüm girişimlerin bastırıldığını vurguladı."Ukrayna'nın karşı saldırısının başladığını kesin olarak söyleyebiliriz, stratejik rezervlerin kullanılması bunu gösteriyor" diyen Putin, Ukrayna ordusunun ciddi kayıplar verdiğinin altını çizdi.Putin, "Karşı saldırının püskürtülüp püskürtülmediğine gelirsek, şimdiye dek tüm karşı saldırı girişimlerinin bastırıldığını söyleyebiliriz. Ukrayna ordusu, hiçbir bölgede amaç ve hedeflerine ulaşamadı. Bu tamamen açık bir durum. Ancak Kiev rejimine bağlı birliklerin saldırı potansiyeli hala daha var" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230609/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bir-ofis-binasina-drone-dustu-1072232464.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna, saldırı
vladimir putin, rusya, ukrayna, saldırı

Putin'den Ukrayna'nın karşı saldırısı hakkında ilk açıklama: Tüm girişimler bastırıldı

17:49 09.06.2023 (güncellendi: 17:57 09.06.2023)
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya lideri Putin, Ukrayna ordusunun son günlerde yürüttüğü tüm karşı saldırı girişimlerin bastırıldığını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun son günlerde yürüttüğü karşı saldırı hakkında ilk kez konuştu.

Rusya lideri Putin, dün ve önceki gün yoğun çatışmalar yaşandığını ancak düşmanın hiçbir bölgede başarı elde edemediğini, tüm girişimlerin bastırıldığını vurguladı.

"Ukrayna'nın karşı saldırısının başladığını kesin olarak söyleyebiliriz, stratejik rezervlerin kullanılması bunu gösteriyor" diyen Putin, Ukrayna ordusunun ciddi kayıplar verdiğinin altını çizdi.

Putin, "Karşı saldırının püskürtülüp püskürtülmediğine gelirsek, şimdiye dek tüm karşı saldırı girişimlerinin bastırıldığını söyleyebiliriz. Ukrayna ordusu, hiçbir bölgede amaç ve hedeflerine ulaşamadı. Bu tamamen açık bir durum. Ancak Kiev rejimine bağlı birliklerin saldırı potansiyeli hala daha var" ifadelerini kullandı.
Belgorod- Drone - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
Ukrayna krizi
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir ofis binasına drone düştü
16:59
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