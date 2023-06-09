Ucuz ekmek satan fırıncıya dava

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Gençkaya: Kriz yalnızca parti liderini değiştirmek ile aşılamaz
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TBMM'nin 31. Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi
12:47
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş fırsatı değerlendiremedi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve CHP'deki son gelişmeler!
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Liberal ekonomik politikalar Türkiye'nin kurtuluşu mu?
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan oldu
12:46
91 dk
HAFTAYA DAİR
Yeni bakanların politikaları nasıl olacak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230609/ucuz-ekmek-satan-firinciya-dava-1072222223.html
Ucuz ekmek satan fırıncıya dava
Ucuz ekmek satan fırıncıya dava
Kayseri'de 7 fırıncı, ucuza ekmek sattığı için meslektaşlarına dava açtı. Dava sürecinin devam ettiğini söyleyen fırıncı Şükrü Çilkolukısa, sonuçlarına... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T13:08+0300
2023-06-09T13:08+0300
yaşam
kayseri
ekmek
fırın
ucuz
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072222065_0:311:2934:1961_1920x0_80_0_0_2a8c626c4e47532befe8fb2f28621916.jpg
Kayseri'de 50 yıldır fırıncılık yapan Şükrü Çilkolukısa; meslektaşları tarafından ucuza ekmek sattığı gerekçesiyle açılan dava karşısında mücadelesini sürdürüyor. Bakkal ve bayi karını ekmek fiyatından düştüklerini kaydeden Çilkolukısa; "7 fırıncı beni şikayet etmiş, 'ucuza ekmek satıyor' diye. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre 'fiyatlar azami hadde gösterilir' diye bir ibare var. Ona istinaden bakkal, bayi karı yüzde 20, imalatçı karı yüzde 20, nakliyesi, fırın kirası var. Bunları düşünerek bakkal ve bayi karını vermiyoruz, kendi yerimizde ucuza ekmek satıyoruz. Onun için benim hakkımda dava açmışlar. Mahkeme devam ediyor" dedi.'Satmaya devam edeceğiz'Belli yerlerde ucuza ekmek satmaya devam edeceklerini kaydeden Şükrü Çilkolukısa, "Bunun yasal olmadığını biz de biliyoruz ama fırıncı arkadaşlar böyle talep etmiş. Zaten bu konuda da Rekabet Kurulu'na müracaatım olmuştu. Oradan gelen sonuçlara hep beraber bakacağız, sonuçlarına katlanacağız. Esnaf ayakta durmak için bir savaş veriyor. Bundan sonra da bakkal ve bayi karını düşerek belli yerlerde ucuz ekmek satmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gelen zamla birlikte 200 gram ekmek 5 TL olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230605/bingolde-340-gram-pidenin-fiyati-7-tlye-200-gram-somun-ekmegin-fiyati-4-tlye-yukseldi-1072025571.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072222065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22555a9ed44e95c12d5bd645e288a9e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, ekmek, fırın, ucuz, dava
kayseri, ekmek, fırın, ucuz, dava

Ucuz ekmek satan fırıncıya dava

13:08 09.06.2023
© İHA / TURAN BULUTUcuz ekmek satan fırıncıya dava
Ucuz ekmek satan fırıncıya dava - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© İHA / TURAN BULUT
Abone olTelegram
Kayseri'de 7 fırıncı, ucuza ekmek sattığı için meslektaşlarına dava açtı. Dava sürecinin devam ettiğini söyleyen fırıncı Şükrü Çilkolukısa, sonuçlarına katlanacaklarını, bakkal ve bayi karlarını düşerek belli bölgelerde ucuz ekmek satmaya devam edeceklerini söyledi.
Kayseri'de 50 yıldır fırıncılık yapan Şükrü Çilkolukısa; meslektaşları tarafından ucuza ekmek sattığı gerekçesiyle açılan dava karşısında mücadelesini sürdürüyor. Bakkal ve bayi karını ekmek fiyatından düştüklerini kaydeden Çilkolukısa; "7 fırıncı beni şikayet etmiş, 'ucuza ekmek satıyor' diye. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre 'fiyatlar azami hadde gösterilir' diye bir ibare var. Ona istinaden bakkal, bayi karı yüzde 20, imalatçı karı yüzde 20, nakliyesi, fırın kirası var. Bunları düşünerek bakkal ve bayi karını vermiyoruz, kendi yerimizde ucuza ekmek satıyoruz. Onun için benim hakkımda dava açmışlar. Mahkeme devam ediyor" dedi.

'Satmaya devam edeceğiz'

Belli yerlerde ucuza ekmek satmaya devam edeceklerini kaydeden Şükrü Çilkolukısa, "Bunun yasal olmadığını biz de biliyoruz ama fırıncı arkadaşlar böyle talep etmiş. Zaten bu konuda da Rekabet Kurulu'na müracaatım olmuştu. Oradan gelen sonuçlara hep beraber bakacağız, sonuçlarına katlanacağız. Esnaf ayakta durmak için bir savaş veriyor. Bundan sonra da bakkal ve bayi karını düşerek belli yerlerde ucuz ekmek satmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gelen zamla birlikte 200 gram ekmek 5 TL olmuştu.
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
EKONOMİ
Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseldi
5 Haziran , 12:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала