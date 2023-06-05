https://sputniknews.com.tr/20230605/bingolde-340-gram-pidenin-fiyati-7-tlye-200-gram-somun-ekmegin-fiyati-4-tlye-yukseldi-1072025571.html
Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseldi
Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseldi
Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 3,75 TL'den 4 TL'ye yükseldi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:14+0300
2023-06-05T12:14+0300
2023-06-05T12:14+0300
ekonomi
ekmek
bingöl
zam
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Bingöl'de ekmek fiyatları zamlandı.1 Haziran’da 6 TL’den satılan pidenin fiyatı yüzde 25’lik zam ile 8 TL’ye yükseltilmek istendi. Bunun üzerine Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Genç İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından oluşturulan Ekmek Rayici Belirleme Komisyonu, fiyatı 7 TL olarak güncelledi.Komisyon toplantısında alınan kararla, 340 gram pide ekmeğin fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı ise 3,75'ten 4 TL'ye yükseltildi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/sigaraya-zam-geldi-1072016891.html
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ekmek, bingöl, zam
Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseldi
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Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 3,75 TL'den 4 TL'ye yükseldi.
Bingöl'de ekmek fiyatları zamlandı.
1 Haziran’da 6 TL’den satılan pidenin fiyatı yüzde 25’lik zam ile 8 TL’ye yükseltilmek istendi.
Bunun üzerine Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Genç İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından oluşturulan Ekmek Rayici Belirleme Komisyonu, fiyatı 7 TL olarak güncelledi.
Komisyon toplantısında alınan kararla, 340 gram pide ekmeğin fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı ise 3,75'ten 4 TL'ye yükseltildi.