https://sputniknews.com.tr/20230605/bingolde-340-gram-pidenin-fiyati-7-tlye-200-gram-somun-ekmegin-fiyati-4-tlye-yukseldi-1072025571.html

Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseldi

Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseldi

Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 3,75 TL'den 4 TL'ye yükseldi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T12:14+0300

2023-06-05T12:14+0300

2023-06-05T12:14+0300

ekonomi

ekmek

bingöl

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066036961_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80568dd3d67ddbcb7c61f26eb9ad8bfe.jpg

Bingöl'de ekmek fiyatları zamlandı.1 Haziran’da 6 TL’den satılan pidenin fiyatı yüzde 25’lik zam ile 8 TL’ye yükseltilmek istendi. Bunun üzerine Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Genç İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından oluşturulan Ekmek Rayici Belirleme Komisyonu, fiyatı 7 TL olarak güncelledi.Komisyon toplantısında alınan kararla, 340 gram pide ekmeğin fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı ise 3,75'ten 4 TL'ye yükseltildi.

https://sputniknews.com.tr/20230605/sigaraya-zam-geldi-1072016891.html

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekmek, bingöl, zam