https://sputniknews.com.tr/20230609/tff-tahkim-kurulu-senol-gunesin-para-cezasini-kaldirdi-1072244186.html

TFF Tahkim Kurulu, Şenol Güneş'in para cezasını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, Şenol Güneş'in para cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verdiği para cezasını... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T23:38+0300

2023-06-09T23:38+0300

2023-06-09T23:38+0300

spor

şenol güneş

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Yani bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig" dediği için PFDK'nın 104 bin lira para cezası verdiği Şenol Güneş'in itirazını görüştü.Kurul, Güneş'e verilen cezanın oy çokluğu ile kaldırılmasına hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20230523/besiktas-teknik-direktoru-senol-gunes-pfdkye-sevk-edildi-1071476648.html

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şenol güneş, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)