https://sputniknews.com.tr/20230523/besiktas-teknik-direktoru-senol-gunes-pfdkye-sevk-edildi-1071476648.html

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi

TFF, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk etti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T22:21+0300

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spor

şenol güneş

beşiktaş

pfdk

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'nin açıklamasında, Güneş'in, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.Beşiktaş'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle kurula sevk edildiği aktarıldı.Yukatel Kayserispor'un Corendon Alanyaspor maçındaki, Adana Demirspor'un ise Beşiktaş karşılaşmasındaki saha olayları, MKE Ankaragücü'nün HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildiği ifade edildi.Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği duyuruldu.​​​

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şenol güneş, beşiktaş, pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff)