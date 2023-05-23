https://sputniknews.com.tr/20230523/besiktas-teknik-direktoru-senol-gunes-pfdkye-sevk-edildi-1071476648.html
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi
TFF, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk etti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T22:21+0300
2023-05-23T22:21+0300
2023-05-23T22:21+0300
spor
şenol güneş
beşiktaş
pfdk
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'nin açıklamasında, Güneş'in, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.Beşiktaş'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle kurula sevk edildiği aktarıldı.Yukatel Kayserispor'un Corendon Alanyaspor maçındaki, Adana Demirspor'un ise Beşiktaş karşılaşmasındaki saha olayları, MKE Ankaragücü'nün HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildiği ifade edildi.Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği duyuruldu.
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şenol güneş, beşiktaş, pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff)
şenol güneş, beşiktaş, pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff)
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi
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TFF, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasında, Güneş'in, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle kurula sevk edildiği aktarıldı.
Yukatel Kayserispor'un Corendon Alanyaspor maçındaki, Adana Demirspor'un ise Beşiktaş karşılaşmasındaki saha olayları, MKE Ankaragücü'nün HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildiği ifade edildi.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği duyuruldu.