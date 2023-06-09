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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T16:35+0300
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türkiye
şahap kavcıoğlu
merkez bankası
hafize gaye erkan
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Devir teslim dolayısıyla Merkez Bankasında tören düzenlendi.Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim." dedi.TCMB'ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.
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şahap kavcıoğlu, merkez bankası, hafize gaye erkan
şahap kavcıoğlu, merkez bankası, hafize gaye erkan

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı

16:35 09.06.2023
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.
Devir teslim dolayısıyla Merkez Bankasında tören düzenlendi.
Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim." dedi.
TCMB'ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
TÜRKİYE
BDDK'nın yeni başkanı olan Şahap Kavcıoğlu kimdir?
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