https://sputniknews.com.tr/20230609/tcmb-baskani-hafize-gaye-erkan-gorevi-kavcioglundan-devraldi-1072231346.html

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T16:35+0300

2023-06-09T16:35+0300

2023-06-09T16:35+0300

türkiye

şahap kavcıoğlu

merkez bankası

hafize gaye erkan

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Devir teslim dolayısıyla Merkez Bankasında tören düzenlendi.Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim." dedi.TCMB'ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.

https://sputniknews.com.tr/20230609/bddknin-yeni-baskani-olan-sahap-kavcioglu-kimdir-1072216820.html

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şahap kavcıoğlu, merkez bankası, hafize gaye erkan