https://sputniknews.com.tr/20230609/bddknin-yeni-baskani-olan-sahap-kavcioglu-kimdir-1072216820.html
BDDK'nın yeni başkanı olan Şahap Kavcıoğlu kimdir?
BDDK'nın yeni başkanı olan Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T11:32+0300
2023-06-09T11:32+0300
2023-06-09T11:32+0300
türkiye
resmi gazete
şahap kavcıoğlu
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
merkez bankası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirildi. İşte, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Kavcıoğlu hakkında merak edilenler... Şahap Kavcıoğlu kimdir? Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023 tarihinden itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak görev alacak. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20230609/atama-kararlari-resmi-gazetede-1072206485.html
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BDDK'nın yeni başkanı olan Şahap Kavcıoğlu kimdir?
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Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Kavcıoğlu'na ilişkin bilgiler merakla takip ediliyor. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirildi.
İşte, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Kavcıoğlu hakkında merak edilenler...
Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023 tarihinden itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak görev alacak.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.