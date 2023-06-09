https://sputniknews.com.tr/20230609/atama-kararlari-resmi-gazetede-1072206485.html

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T01:22+0300

2023-06-09T01:22+0300

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türkiye

atama

resmi gazete

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Buna göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel yeniden atandı.Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Yunus Arıncı yeniden atandı.Prof. Dr. Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na yeniden atandı.Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Dr. Yasin Yıldız yeniden atandı.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden atandı.Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.İdari İşler Başkanlığı'na Dr. Metin Kıratlı yeniden atandı.Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.

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