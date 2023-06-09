https://sputniknews.com.tr/20230609/atama-kararlari-resmi-gazetede-1072206485.html
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T01:22+0300
2023-06-09T01:22+0300
2023-06-09T01:22+0300
türkiye
atama
resmi gazete
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Buna göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel yeniden atandı.Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Yunus Arıncı yeniden atandı.Prof. Dr. Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na yeniden atandı.Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Dr. Yasin Yıldız yeniden atandı.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden atandı.Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.İdari İşler Başkanlığı'na Dr. Metin Kıratlı yeniden atandı.Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.
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atama kararları, merkez bankası başkanı kim oldu, erdoğan, resmi gazete
atama kararları, merkez bankası başkanı kim oldu, erdoğan, resmi gazete
Atama kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel yeniden atandı.
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Yunus Arıncı yeniden atandı.
Prof. Dr. Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na yeniden atandı.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Dr. Yasin Yıldız yeniden atandı.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden atandı.
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.
Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.
İdari İşler Başkanlığı'na Dr. Metin Kıratlı yeniden atandı.
Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.